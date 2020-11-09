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强生视力健李婧：发力眼健康教育和技术进步 关爱眼健康

2020年11月09日14:58  来源：人民网
 

人民网北京11月9日电（记者胡挹工）在第三届中国国际进口博览会期间，强生视力健中国区总经理李婧做客人民网现场访谈间。她表示，随着人们使用电子产品的时间和频率、强度的加深，关爱眼健康变得越来越重要，作为一直关心眼健康品类的企业，将持续在眼健康的专业教育和技术进步两方面发力。

李婧介绍，本届进博会上，强生集团带来了很多创新产品，包括7款全球首秀、12款亚洲首秀和38款中国首秀的产品。

李婧还表示，强生视力健宣布了与新创视界的全新战略合作，此次合作将加强在视光师和验配人员专业培训方面的合作。此外，在数字化和AI技术方面，强生视力健还引入了数码练习灯，通过数字化加码，加快眼视光领域眼健康技术进步，以帮助更多的消费者。

李婧说：“非常感谢中国近年来营商环境的改善，政府机构经常询问关于企业的困难，需要怎样的帮助。今年以来，各个方面都把企业发展，全面复工复产放在第一位。”

李婧最后表示，当前，眼健康已成为健康中国理念非常重要的环节，作为一直关心眼健康品类的公司，将持续在眼健康的专业教育方面发力，并推动眼健康人工智能技术的进步。 

(责编：胡挹工、李昉)
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