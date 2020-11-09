海尔生物王广生：通过资源整合布局全球疫苗冷链供应市场

人民网北京11月9日电（白帆）“海尔生物通过与联合国儿童基金会、世界卫生组织、全球疫苗联盟和当地化服务提供商等各方，共创全球疫苗网的生态群链，布局全球疫苗冷链供应市场。”第三届进博会期间，青岛海尔生物医疗股份有限公司副总经理王广生做客人民网现场访谈间时表示。
王广生介绍，海尔生物海外市场已经进入全球120个国家和地区，同时是联合国儿童基金会、世界卫生组织长期采购供应商，“今年3月份，我们为联合国儿童基金会提供援助也门项目提供了2100多台太阳能直驱疫苗冰箱。”王广生说。
“我们早一天交付，就会早一天为儿童保障，这也是我们生物医疗供应链团队的责任，我们想尽办法克服疫情带来的挑战，集中优势兵力，保证疫苗箱交付。”对于疫情带来的挑战，王广生解释道。
王广生还介绍，本次进博会海尔生物带来了全新的疫苗网、血液网、生物样本网、药品试剂网以及云眼实验室等全景展示方案，“海尔生物通过一系列的资源整合，布局全球疫苗冷链供应市场。同时我们在世界卫生组织联合国儿童基金会系统中争当标杆，已经安装使用13万台，培训工程师500多人，累计为全球2亿儿童的生命健康保驾护航。”
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