爱立信申宁山：进博会体现出中国建设开放型经济的决心

人民网北京11月9日电（记者乔雪峰） “中国国际进口博览会体现了中国致力于建设开放型经济的决心。”在第三届中国国际进口博览会期间，爱立信东北亚区执行副总裁、数字服务事业群总经理申宁山做客人民网现场访谈间时表示，进博会为许多国家和跨国公司提供参与中国发展的机会，并为中国未来的发展做出积极贡献。

据申宁山介绍，在长达100年的时光岁月中，爱立信见证并积极参与了中国电信事业的不断发展壮大，同时还见证并亲历了从第一代移动通讯技术到第五代移动通讯技术的成长的历程。“在中国，我们建有爱立信南京智能工厂，拥有较强的研发能力。目前，爱立信中国的员工人数超过10000人。”

“技术进步的先决条件之一，就是发展信息和通信技术的电信基础设施。因此，发展5G技术对任何国家未来的竞争力都是至关重要的。” 申宁山表示，现阶段中国正在以前所未有的规模推进部署移动技术。不久的将来，5G将覆盖数亿用户，让人们享受第五代移动通信技术带来的好处，让每个人受益。对于用户而言，5G的覆盖将大大提升消费者体验满意度，实现通过移动宽带或移动互联网高速下载、上传、加载文件。

申宁山指出，中国“十四五规划”把科技创新放在重要的发展位置，现在中国在不断加强基础设施建设，这也为外资机构提供了合作机会。他说，进博会的举办既为中外企业提供了良好的交流平台，更增强了外商继续在中国发展的信心和决心。

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