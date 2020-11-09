RDPAC康韦：创新与合作助力健康中国

人民网上海11月9日电（记者夏晓伦）“在新冠疫情下，中国成功召开第三届进博会，彰显了中国政府、中国医务人员、制药产业以及社会各界在抗疫上取得的巨大成就，我们为中国感到骄傲，也对中国的发展充满信心。进博会充分展现了医药创新和国际合作对于应对公共卫生危机、助力健康中国的独特价值，也让医药研发和创新的使命感大大增强。”在第三届进博会期间，中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC）执行总裁康韦表示。

“相比较过去的两届，今年的进博会除了继续强调国际合作外，创新被大量提及。对于RDPAC会员企业来讲，创新是我们的基因，这次公共卫生危机的暴发让我们倍感创新的责任与使命,也督促我们进一步为中国医疗健康事业做出更大的贡献。”康韦表示，“新冠肺炎的顽固性、传染性和复杂性均非常显著，其在人类社会中持续存在的可能性也越来越高。我认为短期内还很难克服新冠疫情，未来寄希望于全世界和中国最好的药品研发公司。唯有新冠肺炎疫苗研发成功，世界才能恢复正常的工作及生活秩序。科技无国界，抗疫无国界，在创新使命的召唤下，在国际合作的助力下，明年我们一定会看到抗疫的曙光。”

康韦表示，RDPAC致力于成为实现健康中国2030目标的合作伙伴，过去五年会员企业向中国引进了200多种新药。除了把全球最新的创新成果快速引进中国，还致力于让广大患者尽早用得上、用得起创新好药，包括尽快将创新药纳入国家医保目录、让医生在医院可以给病人开出处方、提高患者在门诊的医保报销程度等。近年来国家全面推进医保改革，已经实现了基本医保的全民覆盖，在健康中国目标的指引下，提高保障水平会成为下一个重点，建立和完善多层次的医疗保障体系，积极发展商业医疗保险，让更多医药创新成果惠及我国患者。

“当前我国的市场营商环境持续改善，医药创新利好政策不断出台，让跨国企业更加看好中国市场的发展前景，并不断加码。今年RDPAC一共有19家会员企业参加进博会，相比往年的参展数量有了大幅提升，其中有15家企业参展了新设的公共卫生防疫专区。”康韦表示，今年几项政策的出台，为外资企业营造了更好的政策环境，其中《外商投资法》的执行进一步保障了外商投资企业的权益，《药品管理法》、《疫苗管理法》将加快审评审批以及国际化审批标准的系列举措进一步的落实到政策法律条文中，打造了更加公开化、国际化、透明化的营商环境。与此同时，近期修改的《专利法》中多项保护鼓励创新的举措，加强了跨国企业在中国投资的信心，助力中国走向创新强国、制药强国的道路。

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