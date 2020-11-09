阿斯利康黄彬：看好中国医药行业发展 持续做好诊疗一体化创新

人民网上海11月9日电（记者夏晓伦）“中国目前的市场规模、质量、政策环境、营商环境等，都非常适合制药行业进一步投资、进一步发展，我们也期待在未来能够保持这种态势继续发展。” 在第三届中国国际进口博览会期间，阿斯利康药业中国有限公司董事长黄彬在做客人民网现场访谈间时表示。

黄彬表示，第三届进博会上，阿斯利康在近三天就已签署了36项合作协议，包括和政府部门、医院、经销商合作伙伴等各种形式的多项目合作。其中与22家大型医院签订了长期新药研发领域的战略合作协议，并与一家基因检测试剂方面的公司在诊疗、检测方面达成合作，创新诊疗一体化技术，引进了更多新产品、新技术。“充分利用第三届进博会的展台空间和纵深，以及进博会越来越大的影响力，阿斯利康希望能把在中国各方面的投资重点、工作方向和重心，通过进博会平台展示出来。”

黄彬介绍，阿斯利康自1993年进入中国发展至今，从业务体量到生产、研发、创新以及社会公益等方面都取得了很多进展。“我们主要做三类研发，一是阿斯利康内部新药研发，二是在中国与其他公司的合作研发，三是关注中国本土创新公司的研发产品。”

“过去五年里，我们把诊断试剂行业、基因检测行业、大数据、人工智能、可穿戴设备、5G等这些新型的高科技行业，和诊疗制药领域结合起来，形成对患者的诊前、诊中、诊后全病程的管理方案，帮助患者更好地提高健康管理效率。未来三到五年阿斯利康会继续做诊疗一体化创新。”黄彬表示。

对于下一步在中国市场的规划布局，黄彬指出，阿斯利康非常看好中国市场。中国有着庞大的人口基数，随着国家经济的快速发展，大众对于优质医疗资源的需求也在日益增长，这对于整个行业的提质增效本身也是也是一种推动力。此外，随着国内医疗医药行业整个政策环境的变化，新药研发审批已经越来越公开化、透明化、国际化，在过去五年里取得了长足发展。医保改革的不断深入，也对整个药品的推广和应用起到一定的撬动作用。借助科学技术的快速发展，包括5G、互联网、物联网也都为行业发展提供了更多机会和空间。

“整个中国以目前的市场规模、质量、政策环境、营商环境等，都非常适合制药行业进一步投资、进一步发展，我们也期待在未来能够保持这种态势继续发展。”黄彬表示，下一步阿斯利康一方面将继续扩大不同疾病领域的诊疗一体化方案；另一方面将继续推动“扩面下沉”的基本业务策略，把业务覆盖到县、社区和零售药店，以及最基层的乡镇卫生院、私人诊所等，将服务送到每一位患者身边。

而对于中国医药行业的创新发展，黄彬认为，创新药物行业和仿制药物行业是并存互补的，过去一段时间里中国医药行业是以仿制药为主，但随着国家不断加大对创新药物研发的扶持，以及资本、人才、环境等方面的不断提升，医药创新也具备了很好的条件。未来走向国际以及满足中国老百姓更高层次的用药需求，通过创新药物来体现应该是正确方向。

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