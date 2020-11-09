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国家药监局：18批次问题药品被召回

2020年11月09日15:58  来源：北京晚报
 

经北京市药品检验所等9家药品检验机构检验，标示为双鹤药业（海南）有限责任公司等11家药品生产企业生产的复方对乙酰氨基酚片、红景天等18批次药品不符合规定，国家药监局就此发布了通告，要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施，对不符合规定原因开展调查并进行整改。

■标示为吉林恒金药业股份有限公司生产的2批次注射用奈达铂：溶液的澄清度不合格

■标示为贵州缔谊健康制药有限公司、瑞阳制药有限公司、天圣制药集团股份有限公司生产的5批次复方对乙酰氨基酚片：游离水杨酸、崩解时限不合格

■标示为吉林一正药业集团有限公司生产的1批次复方颠茄氢氧化铝片：微生物限度不合格

■标示为哈尔滨珍宝制药有限公司生产的1批次注射用奥扎格雷钠：可见异物不合格

■双鹤药业（海南）有限责任公司生产的1批次注射用卡络磺钠：溶液的澄清度不合格

■长春市中和医药药材有限责任公司的红景天、前胡、秦艽各1批次：性状、杂质等不合格

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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