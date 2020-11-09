北京市市场监管局：14批次食品不合格

北京市市场监督管理局抽检了速冻食品、肉制品、饼干、食用农产品等10类食品1259批次样品，其中14批次样品被查出不合格，市市场监管局已要求食品生产经营者所在地市场监管部门依法调查处理，涉及外埠的已通报当地市场监管部门。
■标称NUTRIBIO生产、北京金色未来商贸有限公司第四分公司经营的喜宝倍喜婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）：添加了国家禁止的食品用香料香兰素
■标称北京燕脉水业有限公司生产经营的饮用天然水及天然泉水：检出致病菌
■北京市紫光园餐饮有限责任公司怀柔分公司经营的油麦菜：农药氟虫腈不符合标准；北京江上源粥店经营的酱牛肉:防腐剂苯甲酸等不符合标准；京香怡香园酒楼有限公司经营的草鱼:兽药恩诺沙星不符合标准；老闫靓马饺子馆经营的花生米:致癌物黄曲霉毒素B1不符合标准；金瑞福餐饮管理有限公司经营的一款A级料酒：防腐剂不符合标准等
■北京宏德利远农贸市场有限责任公司一商户经营的红薯淀粉：菌落总数不符合食品安全国家标准；西城区天宁寺驻青园农副产品市场蔬菜5号摊经营的芹菜：杀虫剂甲拌磷不符合标准等
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】