北京市市场监管局：14批次食品不合格

北京市市场监督管理局抽检了速冻食品、肉制品、饼干、食用农产品等10类食品1259批次样品，其中14批次样品被查出不合格，市市场监管局已要求食品生产经营者所在地市场监管部门依法调查处理，涉及外埠的已通报当地市场监管部门。

■标称NUTRIBIO生产、北京金色未来商贸有限公司第四分公司经营的喜宝倍喜婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）：添加了国家禁止的食品用香料香兰素

■标称北京燕脉水业有限公司生产经营的饮用天然水及天然泉水：检出致病菌

■北京市紫光园餐饮有限责任公司怀柔分公司经营的油麦菜：农药氟虫腈不符合标准；北京江上源粥店经营的酱牛肉:防腐剂苯甲酸等不符合标准；京香怡香园酒楼有限公司经营的草鱼:兽药恩诺沙星不符合标准；老闫靓马饺子馆经营的花生米:致癌物黄曲霉毒素B1不符合标准；金瑞福餐饮管理有限公司经营的一款A级料酒：防腐剂不符合标准等

■北京宏德利远农贸市场有限责任公司一商户经营的红薯淀粉：菌落总数不符合食品安全国家标准；西城区天宁寺驻青园农副产品市场蔬菜5号摊经营的芹菜：杀虫剂甲拌磷不符合标准等

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)