北京市消协：19件冲锋衣“有问题”

北京市消协发布了50款冲锋衣比较试验结果，其中在西单大悦城、君太太平洋百货、王府中环均发现了测试不符合标准的服装产品，而Jeep、南极人、New balance、Levi's李维斯等常见品牌19件冲锋衣纷纷登上了“问题榜”。

■燕莎奥莱一款价格为629元TFO牌女款三合一冲锋衣：表面抗湿性不达标

■Jeep吉普潮印天猫专卖店一款价格为718元的Jeep男式冲锋衣抓绒两件套：静水压不达标

■南极人户外天猫旗舰店一款价格为229元的南极人冲锋衣：表面抗湿性和静水压不达标

■西单大悦城销售的一款899元New balance中性外套：功能性未达标

■君太太平洋百货销售的一款售价799元的Levi's李维斯男装休闲服：功能性未达标

■王府中环销售的一款售价为1299元的“极度干燥”品牌外套：功能性未达标

■网购的一件“Tectop”品牌男款三合一户外服：耐汗渍色牢度不合格

■网购的一件“木林森”弹力两件套：实际纤维含量与标称不符等

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)