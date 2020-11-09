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记者观察：科技让生活更美好

唐小丽

2020年11月09日19:21  来源：人民网-财经频道
 

人们一直都说，科技改变生活。在进博会的场馆里逛一圈儿，对这句话会有了更真切的体会。

吃肉怕胖，不吃又馋，怎么办？这不，不怕胖的“植物肉”来了！推出“植物肉”的嘉吉展台前，这几天一直排着长队，不少参观者都想来尝一尝。

“样子很像真的鸡块！”“味道还不错，有鸡肉的香味”“吃这个是不是就不怕长胖了？”……大家怀着期待，接过一块“假肉”，蘸上酱料，大快朵颐。除了“鸡块”，现场还有“牛肉饼”，也有观众表示要把展示的产品当做自己的“减肥餐”。

图为嘉吉展台推出的“植物肉”鸡块。（人民网记者 翁奇羽摄）

据了解，进博会上推出的“植物肉”是由大豆蛋白制作而成，并根据中国消费者的口味进行了调配。

聊了吃的，再来聊聊喝的。如果有这样一款榨汁机，除了可以榨汁外，还能够测量用户的身体指数，为用户推荐或者定制健康食谱。如同一个私人教练，听起来是不是很神奇？

智能原汁机。（唐小丽 摄）

在进博会上展出的智能原汁机，“传统榨汁机采用的是刀片式，很难完全排除残渣，影响口感。且刀片转动时产生的冲击力及热量会让水果氧化，影响水果的营养。”工作人员介绍说，“智能原汁机的理念是100%天然果汁，不含添加剂，通过螺旋挤压的方式，果汁和残渣分离的结构，有效解决了消费者关心的问题。”

传统榨汁机与智能机榨汁效果对比。（唐小丽 摄）

你知道吗，家里的水管可能会悄悄漏水，但是你却察觉不到？冲刷完马桶之后，贮存在水箱里的水可能会回流到其他管道中，比如洗手池，比如厨房，听起来是不是略反胃？

全屋用水智慧解决方案。（唐小丽 摄）

在展台，工作人员向记者介绍了“全屋净水，不止饮水”的智慧解决方案，并重点推荐了防污隔断阀。把这款小小的装置加装在水管上以后，可防止马桶、洗澡等的暖通用水回流到生活用水管道，污染洗衣做饭的水质。让人头疼的问题迎刃而解，再也不用担心马桶里的水回流到厨房或客厅的水管了。

晚上睡不着，早上起不来，是不是你的真实写照？如果有这样一款床垫，让你夜晚舒缓入睡，清晨轻松醒来，是不是很棒？

今年的进博会上，记者体验了一番。躺在床上，一键开启按摩服务，床垫会自动抬升腿部，帮助小腿血液回流，让肌肉得到放松。如果睡前有看书或玩电子产品的习惯，还可以一键抬升背部，开启阅读、看电视的娱乐时光。在入睡之后，床垫还能对睡眠质量进行检测与评估，监测呼吸率、心率等数据，根据数据分析提出专业睡眠改善建议。

图为智能睡眠床垫。（唐小丽 摄）

如果有人打鼾影响睡眠，不怕！床垫也能监测到，还会自动开启鼾声干预模式，调整床头角度，直到鼾声停止，然后自动恢复到正常睡眠状态。最令人欣喜的是，早上不用定闹钟了，可以启用唤醒功能，床垫头部慢慢抬起，从美梦中缓缓醒来，又是美好的一天！

走走逛逛，你会发现，进博会上不止有那些高精尖的“大块头”，也有不少科技改变生活的“小确幸”。事关衣食住行、吃喝拉撒，事情虽小，却是样样不能少。这些小物件里包含着大智慧，用实际行动诠释着“科技，让生活更美好”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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