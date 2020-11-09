进博会聚焦智慧医疗 业界：用数字化推动公共卫生发展

11月7日，由联合国工业发展组织投资和技术促进网络、中国新闻社国是论坛主办，强生中国支持举办的第三届进口博览会“第四次工业革命与智慧医疗论坛”召开。论坛上，公共卫生领域的多位顶尖专家和行业人士围绕“健全数字化公共卫生体系”的话题，探讨智慧医疗在未来的更多可能。

本次论坛以“医疗创新与数字化变革引领健康未来”为主题，邀请了智慧医疗领域各方共聚一堂，就智慧医疗领域面临的机遇与挑战，以及数字化公共卫生体系建设展开多方交流和对话，为促进产业发展建言献策。会上还举行了《共享健康中国机遇白皮书（2020年）》发布仪式。

新冠疫情让世界的目光再次聚焦公共卫生领域。专家表示，提升公共卫生防御防治能力，加快人类健康共同体建设刻不容缓。疫情期间，信息化技术得到了广泛应用，中国依托“互联网+医疗健康”的模式，降低了患者线下聚集几率，有效减小了感染新冠肺炎风险。“互联网+医疗健康”的经验被进一步推广，包括互联网医院和远程医疗在内的信息化手段将推动优质医疗服务覆盖更广地区，助力数字化公共卫生体系建设。

强生中国总裁委员会成员、西安杨森制药有限公司总裁安思嘉在发言中表示：“进博会首次设立公共卫生防疫专区，聚焦全球领先的公卫成果，充分彰显了‘人类命运共同体’这一重大命题的深刻含义。作为一家扎根中国35年的制药公司，西安杨森在传染病防控、改善精神卫生等多个公共卫生领域，持续带来创新疾病解决方案，倡导公共卫生合作，促进公共卫生模式改革。近年来，我们在耐多药肺结核、精神疾病和艾滋病等公共卫生领域，取得了丰富的创新成果，为推动公卫水平提升作出贡献。”

谈到信息化技术对公共卫生领域发展的影响时，安思嘉表示，数字化公卫体系建设是未来的重中之重：“以西安杨森为例，我们加快数字化布局，将公司在多个重要疾病领域的丰富经验与公司在‘互联网+医疗健康’领域的优势相结合，以线上线下‘双引擎’模式惠及更多患者，助力公共卫生体系在数字化方面的完善与升级。”

对于未来的展望，安思嘉说：“当前国际社会正在采用一种新的合作方式——通过政府与社会资本合作来应对公共卫生挑战，西安杨森志在成为赋能中国公共卫生系统的忠诚合作伙伴。在‘健康中国2030’规划的激励和指导下，我们将继续深化对中国的承诺和投入，与中国政府和其他多方伙伴合作，用数字化推动公共卫生领域发展，全面提升中国公共卫生水平。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)