进博会，为黑龙江再开机遇大门

王文涛在英国阿斯利康展位。刘心杨 摄

人民网哈尔滨11月9日电（韩婷澎）火热的现场、满满的收获、殷殷的期盼。11月5日，第三届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）举办。黑龙江代表团抢抓新机遇，广泛对接全球资源，高效承接进博会“溢出效应”，为推动黑龙江省对外开放，高质量转型发展引进新动力、注入新活力。

推开机遇之窗

11月4日，黑龙江省在沪活动拉开帷幕。几天来，从黑龙江省政府代表团口中听到最多的一个词，就是“机遇”。

借力本届进博会，黑龙江省接连围绕食品产业、直播电商等领域开展合作交流会，与上海市浙江商会共同主办产业合作恳谈会，通过开展各种活动展示龙江元素，探寻黑龙江特色优势资源和市场需求有效结合的路径和方式。

这一系列活动，代表了黑龙江对产业转型升级的思考和实际需求。

在黑龙江省与德勤（中国）共同组织的黑龙江省食品产业合作交流会上，路易达孚集团、先正达集团、嘉吉集团等18家国内外知名农产品加工、贸易和服务企业应邀参会。当天，德勤（中国）发布了黑龙江食品产业发展机遇，充分展示了龙江食品产业发展中孕育的巨大机会。现场，参会的国内外知名企业便表示出对黑龙江省的食品产业的浓厚兴趣，与黑龙江省的市地和农业产业龙头企业开展了积极对接。

黑龙江省食品产业合作交流会上黑龙江省委副书记、省长王文涛讲话。刘心杨 摄

“绿色是黑龙江的底色，黑土地广袤富饶，拥有寒地黑土、绿色有机、非转基因三张金字招牌，但也面临粮食加工转化率低于全国平均水平等差距，这个差距也蕴含着巨大的市场增长空间和潜力。”黑龙江省委副书记、省长王文涛在与企业家交流时说。

王文涛表示，希望企业家把握构建新发展格局带来的巨大市场机会，深度参与黑龙江农产品加工营销，促进黑龙江由农业大省向农业强省特别是农副产品精深加工强省转变。

黑龙江（上海）直播电商合作交流座谈会。韩婷澎 摄

开展“直播+农业”，黑龙江具有得天独厚的条件，是龙江发展直播电商经济的重要优势。相通则共进。在黑龙江（上海）直播电商合作交流座谈会上，阿里巴巴、拼多多、美团等国内40余家知名电商企业应邀参会。

当前，直播电商已经成为拉动消费、扩大内需、促进产业结构调整、助推内循环的新引擎。黑龙江省第一时间发布了《直播电商发展三年行动计划（2020—2022年）》，明确了黑龙江直播电商发展目标、工作任务和支持政策，为黑龙江电商发展提供组织和政策保障，为投资合作直播电商项目提供重要保证。此外，黑龙江省拥有主播资源丰富，培养潜力巨大，人力资源、生活成本和运营费用低等一系列发展优势。

“中国直播领域一直走在全球前列，从网红直播1.0，到东北秀场主播2.0，到现在的3.0时代，未来电商直播是主流的销售方式，直播电商业态是蓬勃发展态势。黑龙江电商直播发展速度快，增速在全国领先，未来可期。”浙江盘石集团联合创始人、副总裁吴月凌说。

黑龙江省商务厅厅长康翰卿表示，到2022年底，黑龙江力争建成一批直播电商共享基地，培育100个骨干企业、1000个网红品牌，培训10万名直播销售和运营人员，将黑龙江省打造成为全国知名“直播电商之都”。

敞开诚意之门

上海市浙江商会轮值会长、致达控股集团有限公司董事长严健军说：“原来说‘投资不过山海关’，现在，不但过了山海关，还到了北大荒。”

大众交通（集团）股份有限公司董事长杨国平说：“选择黑龙江，就选择了成功。”

哈工石墨、绍兴君和投资有限公司董事长秦交忠说：“黑龙江保姆式的服务让我们很暖心，这让我们对在黑龙江的投资充满了信心。

黑龙江（上海）产业合作恳谈会举行。刘心杨 摄

在黑龙江（上海）产业合作恳谈会上，上海浙江商会12位企业家现场发言，围绕高新企业、教育、健康、旅游等多个业态充分探讨交流，并表达了对黑龙江营商环境变化的感受，频频抛出橄榄枝。

“今天的会议发言，黑龙江省营商环境局排在第一个，这就是创新。”恳谈会上，均瑶集团总裁、均瑶大健康董事长王均豪给黑龙江点赞，表示计划去黑龙江投资建设学校，希望能由营商环境建设监督局当“媒人”。

近年来，黑龙江省通过上海浙江商会这一桥梁，与广大浙商群体加强交流，建立了深厚的友谊。复星国际、国药控股集团、月星集团、上海红星美凯龙、凯利置业有限公司、九州通医药集团医药股份有限公司等已先后在黑龙江省投资落地项目。

持续向上向好的营商环境让企业有了奔头，“投资必过山海关、首站黑龙江”的良好氛围已经聚集。

“黑龙江正在大力优化营商环境，以链长制及配套基金支持重点产业发展。希望进一步深化与长三角企业的务实合作，诚挚欢迎企业家来黑龙江寻求商机、投资兴业。”王文涛说。

搭建合作之桥

进博会上黑龙江的“热度”有多高？从黑龙江省商务厅了解到，本届进口博览会，黑龙江省共有847家单位获批参加，采购产品目录涵盖食品、农产品、机电产品、医疗设备、智能装备、服务贸易等方面，采购金额约为15.6亿美元。同时，在沪期间，来自全世界的协议、订单、签约也向黑龙江纷至沓来。

在开展招商工作首日，齐齐哈尔市与月星集团有限公司就总投资10亿元的新鹤城商贸综合体项目达成初步合作意向；大庆市与中国科学院上海硅酸盐研究所签订了《共建先进陶瓷产业创新中心合作协议》，项目计划总投资3亿元；绥化市与多家企业签订了秸秆生物炼制等6个战略合作协议。

此外，连续几天内，黑河市爱辉区政府与中国制造500强企业天合光能集团达成了投资15亿元、建设200至300MW光伏发电项目的合作意向。生物芯片上海国家工程研究中心、上海哈尔滨商会、香港昇联公司等10家企业与哈尔滨相关区、深哈产业园、市企业和投资服务局等签订合作协议……招商成果进一步扩大。

开放的黑龙江也受到了广大外商的青睐。哈尔滨市儿童医院、国药器械鸡西有限公司、哈尔滨市第二医院分别与德国、荷兰、美国、瑞士等多家企业签约，总金额达到1730.3万美元……

世界舞台，龙江机遇。在这个万商云集的平台上，黑龙江进一步展现了强劲活力和巨大潜力，实实在在捕捉到了进入更大市场新的机遇。黑龙江融入国际市场的步伐更加坚定。

(责编：栗翘楚、孙阳)