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从金融城到科学城见证浦东高质量发展

2020年11月10日05:34  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　今年是上海浦东开发开放30周年。起步之初，陆家嘴、外高桥、金桥、张江四个国家级开发区相继设立，成为浦东开发开放的主要载体。如今，四大开发区已变身“四座城”：金融城、贸易城、智造城、科学城。从它们的成长，人们可以管窥浦东深化改革扩大开放的丰硕成果。

　　从“站立的金融街”到“离世界最近的地方”

　　从外滩眺望，陆家嘴金融城的三幢摩天大楼——420.5米高的金茂大厦、492米高的环球金融中心、632米高的上海中心，勾勒出优美的城市天际线。

　　陆家嘴金融贸易区开发公司首任总经理王安德回忆说，陆家嘴是我国第一个以“金融贸易区”命名的开发区。挂牌之初，大家都不知道怎么做，完全是在一片空白处摸索。

　　一边摸索，一边开发。目前，面积不过31.78平方公里的陆家嘴金融城，云集了10多家国家级要素市场和功能性金融基础设施、6000多家金融机构、30多万名金融人才。区域内的285幢商务楼宇中，税收亿元楼有102幢，其中10亿元楼有30幢，50亿元楼有4幢。以至于行业内有一种说法：“陆家嘴的每栋大厦，都是一条站立的金融街。”

　　和陆家嘴类似，我国第一个保税区——外高桥保税区在挂牌之初，还是一片芦苇荡。挂牌后不久，上海伊藤忠商事有限公司在外高桥注册成立，成为我国第一家外商独资贸易公司。伊藤忠中国集团有限公司总经理森常隆说：“那时完全没想到，浦东能发展成现在的样子！”

　　2013年，外高桥挂牌成立我国第一个自贸区，区域发展进一步提速。以外高桥为主体的上海自贸区保税片区，2019年商品销售额破2万亿元、进出口总额破1万亿元，在全国150多个海关特殊监管区中稳居第一。

　　“全球230多个国家和地区，上海自贸区保税片区和其中的220多个有贸易往来，这里是离世界最近的地方，也是观察中国和全球经济互动的绝佳窗口。”上海自贸区管委会副主任陈彦峰说。

　　把准产业脉搏  走在科技前沿

　　科技发展日新月异，四大开发区的发展也并非一帆风顺。

　　5G+智慧交通、5G+智慧工厂、5G+智慧矿山……在金桥开发区的中移动上海产业研究院5G应用创新中心，可以看到丰富多彩的5G应用场景。

　　2020年3月，金桥5G产业生态园开园，成为上海首个5G产业园。华为上海5G创新中心等四大功能性平台纷纷落户，约5.5万名5G人才纷至沓来。

　　“金桥有个‘七年一轮回’的发展规律。”上海自贸区金桥管理局局长杨晔表示，基本上每隔七年，金桥就要完成一次迭代升级。从20世纪90年代的“家电进家庭”，到其后的“汽车进家庭”，金桥都抓住了机会，成为国内先进制造业高地。2019年开始，金桥又抓住“5G元年”的机遇，向智能制造领域拓展。几次蝶变，形成了上海转型升级的“金桥样本”。

　　将视线朝南，在张江科学城的核心地段，矗立着一座外形酷似“鹦鹉螺”的建筑——上海光源。这个世界一流的大科学装置，是一台帮助科学家探索未知世界的“超级显微镜”。

　　“很多原本无法做或需要出国排队做的分析工作，如今‘家门口’就可以完成。”上海光源线站工程副总工程师黄宇营介绍。开放10年来，上海光源每年开机约7000小时，研究成果涵盖生命科学、凝聚态物理、材料等诸多领域。

　　依托光源等大科学装置，张江的创新生态日趋完善，创新成果不断涌现。以集成电路为例，位于张江的中芯国际14纳米芯片已实现量产，12纳米工艺开发取得突破，助力浦东成为“中国芯”产业最集中、综合技术水平最高、产业链最为完整的地区。

　　开放为帆创新为桨  四座“特色城”助力浦东高质量发展

　　从起步之初的四大开发区，到如今各具特色、功能互补的四座城，浦东实现高质量发展，靠的是不断推进开放创新。

　　2020年3月，摩根大通证券（中国）有限公司在陆家嘴正式开业。这是中国新一轮金融业对外开放以来，国内首家新获批的外资控股证券公司。

　　“今年年初受疫情影响，有些海外员工不能入境，新区政府主动提供帮助，让我们有了‘娘家人’的感觉。”摩根大通证券（中国）有限公司董事长朴学谦说。

　　良好的营商环境，不仅需要贴心服务，更需要优越的开放环境。朴学谦表示，之所以落户陆家嘴，就是看中浦东制度创新敢为人先，将金融集群效应发挥到了极致——这里聚集了上交所、上期所等各类要素市场，涉及银行、证券、期货、货币、黄金等，为全球的金融机构提供了舞台。

　　上海自贸区陆家嘴管理局局长张宇祥说，未来陆家嘴金融城还将积极对标世界最高标准最好水平，在全球资产管理中心、金融科技中心、国际保险中心等领域，继续发挥行业引领和风向标作用。

　　从“中国芯”到“创新药”，张江科学城的“硬核”产业培育走在全国前列。2019年新推出的张江人工智能岛，吸引了微软、阿里等多家行业巨头。预计到2020年底，岛上企业数将超过100家，科研人员超过7000人。

　　张江集团董事长袁涛表示，未来张江还将推进八大特色产业园区建设，吸引细分行业头部企业集聚。以张江机器人谷为例，规划面积3.9平方公里，目标是成为具有全球影响力的机器人产业高地和创新中心。

　　“在长三角区域创新中，上海的角色侧重于创新源打造。”上海科创办执行副主任彭崧说，希望在长三角的创新“高原”上，能够出现多个“科创之峰”，张江科学城应该争当其中的“最高峰”。

　　（新华社上海11月9日电  记者何欣荣、申铖、杨有宗）

(责编：杨光宇)
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