人民网>>财经

“云”逛会，一样精彩

本报记者 徐佩玉

2020年11月10日05:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在进博会意大利精品酒庄展台，数十种高端葡萄酒引人关注。“去年，意大利8大酒庄的主人带着当家产品参加进博会，收获了很多。今年因为疫情，他们没法来到现场。”意大利精品酒庄联盟代表杨倩遗憾地说。

　　一些外国企业想参加进博会，但又来不了现场，怎么办？“云”解决了这个难题。

　　新西兰纽仕兰乳业与远隔万里之外的合作方“云签约”，敲定了3.5亿元的订单；阿根廷驻华大使馆通过举办中阿跨境线上红酒撮合对接会，为当地红酒企业与中国采购商牵线搭桥……

　　今年，因为疫情，很多观众不能到现场。但是如此盛会，怎能错过？这不，小红书将直播间搬进“四叶草”，带大家“云”逛进博会。

　　在“南京路步行街”分展区，小红书博主尹彬向直播间的网友们介绍着泰康的鲜肉月饼和蝴蝶酥。博主“比尔盖茨喵”将20多件进口商品带进直播间，现场向网友直播“种草”。在位于中央展区的上海形象展区，小红书架起直播台，近20名小红书博主轮番现场直播带货。小红书还在社区上线专属话题“云逛进博会”，通过直播带货、“云逛展”活动，实现进博会线上线下互联互动。

　　“云”逛进博会，为无法亲临现场的人们完成了这一年一度的东方之约。

(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved