“云”逛会，一样精彩

在进博会意大利精品酒庄展台，数十种高端葡萄酒引人关注。“去年，意大利8大酒庄的主人带着当家产品参加进博会，收获了很多。今年因为疫情，他们没法来到现场。”意大利精品酒庄联盟代表杨倩遗憾地说。

一些外国企业想参加进博会，但又来不了现场，怎么办？“云”解决了这个难题。

新西兰纽仕兰乳业与远隔万里之外的合作方“云签约”，敲定了3.5亿元的订单；阿根廷驻华大使馆通过举办中阿跨境线上红酒撮合对接会，为当地红酒企业与中国采购商牵线搭桥……

今年，因为疫情，很多观众不能到现场。但是如此盛会，怎能错过？这不，小红书将直播间搬进“四叶草”，带大家“云”逛进博会。

在“南京路步行街”分展区，小红书博主尹彬向直播间的网友们介绍着泰康的鲜肉月饼和蝴蝶酥。博主“比尔盖茨喵”将20多件进口商品带进直播间，现场向网友直播“种草”。在位于中央展区的上海形象展区，小红书架起直播台，近20名小红书博主轮番现场直播带货。小红书还在社区上线专属话题“云逛进博会”，通过直播带货、“云逛展”活动，实现进博会线上线下互联互动。

“云”逛进博会，为无法亲临现场的人们完成了这一年一度的东方之约。

(责编：杨光宇)