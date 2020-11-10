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服务贸易“集结”进博会

本报记者 孔德晨

2020年11月10日05:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　今年进博会专门“上新”服务贸易展区。在这里，服务很“高端”：最“聪明”的工厂、最“无界”的楼书、最“智慧”的方案……金融服务、酒店服务、物流服务、社区服务等在这里“集结”，吸引不少人驻足。

　　国际知名四大会计师事务所普华永道、德勤、毕马威、安永为观众介绍着各自在审计、税务等方面的服务。在德勤展台，最“聪明”的工厂——小黄鸭智能工厂引人注目。参观者借助VR（虚拟现实）技术，可直观了解智能场景如何应用在工厂里。在普华永道展台，参观者可通过参与现场AR（增强现实）互动体验，成为数字产品“明日进博特刊”的封面人物。

　　随着服务贸易占世界贸易总量比重不断上升，中国服务贸易发展在升级加速。商务部在第三届进博会上发布的《中国服务进口报告2020》显示，自加入世界贸易组织以来，中国累计服务进口4.7万亿美元，年均增长15.2%，远高于同期全球7.7%的平均水平。商务部服务贸易司司长陈春江表示，未来五年中国服务进口规模累计有望达2.5万亿美元，占全球比重将超10%。

　　进博会为服务贸易创造机会，成为沟通中外的“桥梁”。前两届进博会，德国莱茵TUV以德国总部的身份参加进博会，不仅拓展了更多参与政府和企业项目的机会，也和中外检测认证机构实现了战略合作。普洛斯正在与临港集团合作，共同建设和打造临港智能制造配套基础设施。

　　“我们期待中国充分利用服贸会、进博会等平台，推动开展政策和经验交流，建立和培育政府间、国际组织及企业间多样化伙伴关系，不断形成更多务实合作成果。”安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰说。

(责编：杨光宇)
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