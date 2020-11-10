为国际社会注入更多正能量（看进博 话机遇）

习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中指出：“中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。”

第三届进博会开幕以来，各国参展商和中国采购商积极洽谈对接，活动精彩纷呈，场面气氛热烈。在接受本报记者采访时，各国参展商畅谈对进博会溢出带动效应的体会与收获，看好中国超大规模市场和巨大增长潜力，对在中国长期发展充满信心。

“一把共享机遇的金钥匙”

11月9日下午，一场连通进博会现场和新西兰国有实验室的直播活动在纽仕兰展台进行。在透明的直播间，新西兰网络主播罗斯文正用流利的中文“直播带货”。“这是我们的小创意，想把纽仕兰的直播间打造成进博会上的一个‘网红地标’。”新西兰纽仕兰乳业亚太区首席执行官盛文灏介绍说，跨洋直播活动可以让现场观众更真切地感受纽仕兰的牧场环境和生产流程。

纽仕兰是进博会的“老朋友”。连续3年参展，给纽仕兰鲜奶打开了前所未有的广阔市场。首届进博会后，纽仕兰鲜奶在中国市场销量大幅上涨，从每周3000瓶扩大到每周3万瓶，最高每周销量达到8万瓶，成为上海口岸进口鲜奶第一名。今年进博会上，纽仕兰带来了面向不同群体的6款明星牛奶产品。截至11月9日，纽仕兰已经签下超过10亿元人民币的合作协议。

从场内到场外，从线下到线上，纽仕兰不断拓展在中国的销售网络，将产品覆盖到更多地区。今年，纽仕兰专门在中国市场组建直播团队，与29个自有品牌牧场进行连线直播，仅第二季度电商平台销量就增长了80%。

“进博会是一把共享机遇的金钥匙。”盛文灏表示，今年进博会如期举行，彰显中国经济活力以及中国持续推进高水平对外开放的决心，更坚定了纽仕兰继续深耕中国市场的信心。

“签约仪式一场接着一场”

几天来，德国西门子公司展台前人流不断，多种合作模式正在推进：开展人工智能等领域研发合作，推动企业数字化升级；与院校、企业等联合培养技术人才，增强创新能力；与多家中企签署海外市场项目，实现优势互补……西门子大中华区数字化工业集团总经理王海滨说：“签约仪式一场接着一场。”

“进博会为各国企业分享中国机遇、参与中国发展搭建了重要平台。”西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼说：“我很高兴与中国客户进行面对面交流，聆听他们的需求和反馈，进一步升级技术和解决方案。”

“中国进入新发展阶段，让我们看到了新机遇。”赫尔曼说，全面扩大开放的中国为全球经济复苏和发展注入了强劲动力，激发源源不断的创新潜能。“中国已是西门子重要的研发基地和人才来源地，更是我们面向未来发展的支柱。” 赫尔曼表示，期待更多参与中国经济高质量发展，携手中国合作伙伴打造更具韧性和更可持续的产业未来。

“我的朋友圈越来越大”

在消费品展区，循着非洲手鼓声，不少观众来到一家非洲特色工艺品展台前，这是马里商人马马杜的展台。各式皮包、特色首饰和工艺品琳琅满目，马马杜和同事们热情地向观众推介产品。“进博会现场太火爆了。去年的经验告诉我，人太少的话，根本忙不过来。这不，今年我带了这么多帮手。”马马杜用中文对记者说。

去年，经中国朋友介绍，马马杜参加了第二届进博会，他带来的商品几乎被订购一空。今年，马马杜早早报名参展。“本届进博会在特殊时期举办，为各方深化合作提供了重要机遇。”马马杜表示，进博会打造的广阔平台以及中国市场的强劲需求，给他带来了实实在在的收益。“我的朋友圈越来越大，商机越来越多。”

马马杜说，非洲大陆拥有丰富的物产。第二届进博会上，乳木果油不仅受到中国客户喜爱，也获得了俄罗斯、泰国和柬埔寨等国采购商的订单。“还有斯里兰卡的化妆品制造商与我建立了联系，他们计划用乳木果油研发适用于孕妇的化妆品。非洲产品受欢迎，我格外高兴。”马马杜说，越来越多的消费者愿意了解非洲特产，走进非洲文化，“这充分说明进博会不仅有力促进了商品交易，也加强了不同文化间的交流与沟通。”

让展品变商品、让展商变投资商，中国开放的大门越开越大，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。

（本报记者王慧、刘融、王迪、韩晓明、曲颂）

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 03 版）

(责编：杨光宇)