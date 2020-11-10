这是在特殊时期举办的一届进博会。新冠肺炎疫情严重冲击各国，重创世界经济。在确保防疫安全前提下，中国如期举办进博会，给处于艰难复苏中的全球经济，带来一抹亮色、一股暖流。

这是一届高水平、高质量的贸易盛会。各国企业踊跃参展，洽谈热度、交流深度、合作温度有增无减。从块头最大、重量最重的龙门中心，到先进的燃气轮机模型；从能读懂“心术”的乒乓球机器人，到仅有人类头发直径1/3的超薄柔性玻璃；从可折叠充气皮划艇，到家用定制化妆品……进博会上，“全球首发”“中国首展”产品令人应接不暇。

“买全球”“惠全球”，中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。乘兴而来、收获满满的众多国外参展商，充分感受到了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望，看到了中国推进高水平对外开放的坚定决心。

大疫当前，本届进博会首次设置公共卫生防疫专区，很多世界500强和行业龙头企业积极参与。1万多平方米的展区，汇聚全球防疫最新成果，为全球健康、卫生企业搭建了合作交流的平台，生动诠释了通过国际合作战胜疫情、共建人类卫生健康共同体的深刻内涵。

徜徉在进博会现场，机器人、VR、AI等尖端技术的现场演示和概念产品随处可见。智能生活的时代正加速向我们走来。

展品变商品、展商变投资商，进博会的溢出效应加速释放。这不仅体现在众多国外企业通过进博会这一平台拓展了中国大市场，也体现在国内企业通过进博会为自身转型升级寻找到了创新解决方案。

创意和理念在这里交流迸发。进博会联通中国和世界，已经成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。

2020年，“十三五”收官在即，“十四五”新篇章即将启幕。第三届进博会在这一特殊年份成功举办，意义非凡，不仅为中国经济高质量发展增添新动力，也为世界经济复苏和增长提供新机遇。

——编 者

图片说明：

图①：在技术装备展区，一款机器人正在进行茶道表演。

人民网记者 翁奇羽摄

图②：观众在技术装备展区体验模拟F1赛车。

人民网记者 翁奇羽摄

图③：观众在日本山崎马扎克公司展台前了解该公司的零部件加工技术。

本报记者 韩晓明摄

图④：在公共卫生防疫专区，参观者在通用电气（GE）展台了解人工智能CT。

翟慧勇摄（影像中国）

图⑤：在医疗器械及医药保健展区，第四代达芬奇手术系统吸引参观者驻足。

人民网记者 翁奇羽摄

图⑥：工作人员在公共卫生防疫专区的赛默飞移动方舱核酸检测实验室内进行展示。

张玉薇摄（新华社发）

图⑦：在食品及农产品展区，参展商现场直播带货。

人民网记者 翁奇羽摄

图⑧：新西兰纽仕兰乳业全球研发总经理罗伊（左一）参加签约仪式。

赵丁喆摄（新华社发）

图⑨：外国客商在进博会场馆参观交流，寻找商机。

翟慧勇摄（影像中国）

图⑩：海关工作人员与参展商共同查看文物展品展出情况。

本报记者 马苏薇摄

图⑾：记者在新闻中心工作。

本报记者 黄发红摄

图⑿：志愿者在场馆外自拍。

本报记者 杨 迅摄

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 06 版）

(责编：杨光宇)