深耕跨界合作 服务国际盛会

11月5日，在第三届进博会现场，中国太平洋保险集团（简称“中国太保”）与杭州亚运会组委会举行签约发布会，正式成为杭州2022年第十九届亚运会的官方保险服务合作伙伴，将为这一亚洲规模最大、水准最高的体育盛事提供“产、寿、健”一揽子保险保障和全方位风险管理服务。

此次，中国太保继续以核心支持企业和指定保险服务商身份服务进博会，提供总保额达8848亿元的“产、寿、健”一站式综合保险保障和一体化风险管理服务。

与国际盛会频频“结缘”

“结缘杭州亚运会，与服务长三角一体化的国家战略要求完全一致，与中国太保始终关注体育保险领域的合作与发展一脉相承，助力杭州亚运，就是要彰显有责任、智慧和温度的服务，以实际行动促进竞技体育的全面发展，为广大公众创造更健康美好的未来。”中国太保董事长孔庆伟说。

据介绍，中国太保曾参与多届奥运会、亚运会的赛事保险承保，为四国女足邀请赛、网球大师杯、上海国际田径黄金大奖赛、F1方程车赛、多地马拉松赛事等重大体育赛事提供服务。中国太保体育领域“朋友圈”正逐步扩大，从2018年开始中国太保与中国女排开展官方品牌合作，积极探索保险与体育的深度跨界融合，积累大型活动风险管理和保险服务经验。

中国太保跨界合作的“朋友圈”还远不止于此，通过本届进博会的国际平台，中国太保持续升级与不同领域中外伙伴的战略合作关系。

11月5日，中国太保还与中国银行在进博会会场举行全面深化战略合作协议签约仪式。双方将以签约为契机，共同服务上海国际金融中心建设、长三角一体化发展、“一带一路”倡议等重大规划，为推动金融高质量服务实体经济发展贡献更大力量。

同日，中国太保与松下电器、三井住友海上（中国）在进博会场举办三方战略合作签约仪式。此前，中国太保与全球领先的制造企业松下电器开启高层对话与多轮沟通互访，在健康、养老等领域确立了共同话题与合作契机。此次三方协议的签署，标志着三方将在中国构建新发展格局的过程中，携手构筑企业“朋友圈”生态循环，共同应对新一轮科技和产业革命的挑战。未来，三方将在保险业务、先进制造、投融资等方面，充分发挥所长，聚焦核心能力的开发共享，围绕健康养老、智慧生活、智慧家庭及创新业务等领域，创新合作模式、拓宽合作领域。

全力升级进博会服务模式

“通过切实行动，服务进博会越办越好。”这是中国太保与各方战略合作伙伴的共同心声，他们在进博会签约前首先达成了全力服务进博的共识。

为服务好进博会，中国太保成立了以集团总部为牵引，旗下产险、寿险、健康险、养老投资等各板块协同运作的组织保障架构，以确定性管理和服务应对不确定性风险，实现方案专业化、保障精细化、服务智慧化和合作国际化，全力打造进博服务3.0模式。

8848亿元的总保额，折射的是中国太保进博服务3.0模式的广度、高度和温度。

创新的广度让中国太保的保险保障更完善。结合对进博会官网、网络直播等线上互动新模式的风险评估，中国太保旗下中国太保产险优化网络安全的承保方案，通过降低起赔点、提高责任限额等方式，来做实网络安全保险保障，并创新引入专业第三方，提供“风险评估、日常监测、应急响应、事后维护”等服务。结合线上进博会云端活动展示展览需求，中国太保创新开发了国内首款线上活动传输保险，保障线上活动由于数据传输失败而不得不取消或中断带来的经济损失。

科技的高度让中国太保的保险保障更便捷。中国太保旗下中国太保寿险提供的“太慧赔”全链路理赔服务体系成为本届世博会保险保障的科技明星。“太慧赔”以智能机器人为载体，以人工智能和大数据为驱动，让进博客户在赔前、赔后均可获得暖心周到的健康增值服务。投保便捷性上，中国太保在进博会官网设置了保险服务专窗，PC端和二维码手机端均可在线投保，实现从产品投保至理赔申请全流程线上化操作，从投保到出单不到一分钟。

服务的温度让中国太保的保险保障更贴心。本届进博会前，中国太保共组织42名志愿者进行了系统急救培训和复训。志愿者不厌其烦地反复演练，为的就是大会期间万无一失，提供万全服务。中国太保旗下专业健康险公司太保安联还开设进博线上服务专区，设置健康资讯、在线问诊等板块，并结合现场服务，提供专业的健康服务支持。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 07 版）

(责编：杨光宇)