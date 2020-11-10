畅通供应链 好物全球购

11月4日，第三届中国国际进口博览会在上海开幕。京东连续3年参与进博会，稳步推进进口商品采购计划。

2018年，京东参与首届进博会，即直接签约并采购近千亿元进口商品；在2019年举办的第二届进博会上，京东宣布3年进口商品采购额将达4000亿元；据了解，在本届进博会上，京东已与惠氏、达能、雀巢等众多国际品牌完成签约。

注重商品品质服务，打造更优购物体验

进博会恰逢“京东11·11全球热爱季”，作为京东旗下一站式进口商品消费平台，京东国际推出来自100多个国家和地区的50万余款进口好物，不断满足消费者对进口商品的期待。

“从资质严审、入仓严检、品质溯源、从严打假4个方面严格把控，确保每一件送到消费者手中的商品都有正品保证。”京东零售集团京东国际业务营销运营负责人余荣华介绍说。

更优质严格的品质管控、更精心完善的售后服务、更高效便捷的物流运输……近年来，京东国际不断为消费者打造更优全球直购体验。

由质检部门邀请第三方机构充当神秘买手，匿名购买京东国际商品进行鉴定，对发现假货商品的商家即刻进行清退；推出极速审核、闪电退款、30天质保、品质溯源、商品价格保护等多项服务；组建专业客服团队，专人跟进、快速响应，及时解决售前、售后问题；打造跨境物流服务，全面满足商家多仓发货需求……

一项项智能务实举措，确保了商品品质，全国超过100个城市保税备货订单履约实现当日达或次日达，又好又快的电商服务让消费者更加放心舒心。

“今年‘双11’期间，京东国际启动‘进口品牌成长计划’，与众多国际知名品牌达成合作协议，在市场营销、品质提升等多方面开展深度合作，开辟进口品牌快速成长新阵地。”余荣华介绍说。

推出多种优惠举措，引爆进口商品销售

“非常好吃，入口即化，关键是优惠多、送货快，值得推荐。”不久前，一名在京东国际上购买了日本某款曲奇饼干的用户在网页上留下好评。

今年“双11”期间，京东国际推出“头号京贴”等优惠措施，联合北京、上海、广州等城市推出消费券发放活动，并结合上海虹桥品汇线下快闪店等贯穿线上线下的多场景模式，为消费者构建高品质进口消费主场。

多样的优惠举措，便捷的物流服务，迅速引起京东平台进口商品销售热潮。

11月1日，“京东11·11全球热爱季”迎来开门红，京东国际也迎来全线大爆发，全天成交额同比增长220%。其中，进口个人护理产品全天成交额同比增长6倍，进口美妆同比增长近4倍，进口食品同比增长3倍，进口玩具同比增长18倍……显示出我国进口商品的强劲消费实力。

本届进博会期间，京东继续发挥自身供应链优势，打造进口商品的便捷通道，并继续推出多种优惠举措，不断满足国内消费者多元化需求。进博会开幕当日，由京东国际和京东超市联手打造的京东进口超市正式上线。

“京东进口超市主打消费品，已推出以天天低价和量贩为主的‘日销场’活动，让消费者‘扫货全球’。”京东进口超市运营负责人陈伟鸿说。

打造一站式出海方案，力促中国品牌“走出去”

除了引进来，还要走出去。

“发挥自身独特优势，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，为国内市场输入优质全球商品，为国货走向世界提供一站式综合服务。”京东国际业务部相关负责人介绍。

比如京东在泰国布局近3年的电商平台JD CENTRAL，就在中国品牌出海中扮演着积极角色。

2018年，JD CENTRAL平台在泰国正式上线运营，平台打通线上线下，并对企业出海过程中的各个环节，如商品进口资质认证、消费者调研等进行本地化运营和服务赋能。

截至目前，JD CENTRAL已在泰国布局了8个仓库，自营配送覆盖曼谷及周边区域，95%以上订单实现当日达或次日达。同时，JD CENTRAL积极整合本地第三方资源，将配送范围覆盖泰国全境，使泰国全境85%订单实现隔日达。

目前，京东国际业务已经形成跨境平台、技术赋能、本地化电商“三驾马车”齐头并进态势。跨境网络包含10余个跨境口岸、110多个海外仓、近千条全球运输链路及中国全境的配送网络。

未来，作为以智能供应链为基础的技术与服务型企业，京东将助力更多本土优质品牌走向世界。

“充分发挥自身在供应链、物流等方面优势，为进口品牌架起高效连接中国市场的桥梁，也为中国品牌走出国门提供动力。”京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞说。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 07 版）

(责编：杨光宇)