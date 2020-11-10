让创新合作成果惠及全球

从首届进博会开始，诺和诺德已三度参展。此次诺和诺德宣布将加码中国投资、升级全产业链布局、加速创新药物引进，服务中国以及全球患者。

“进博会的如期举行展现了中国政府有效抗疫、复苏经济的成果，展示了经济发展的强大韧性和潜力，这正是诺和诺德最珍视的进博机遇和中国机遇。”诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍表示。

深化高质量全产业链布局

11月7日，诺和诺德与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会签署战略合作框架协议，计划投资2亿元人民币深化高质量全产业链布局。根据协议，诺和诺德总部将在上海临港新片区建立新的法律实体单位，业务范围包括市场营销和推广、医药研发和成品进口及分销等。新实体将成为诺和诺德在中国全产业链发展的又一有力驱动，为进一步扎根中国打下坚实基础。

早在1994年，诺和诺德就正式进入中国市场。次年，天津生产厂落成。作为诺和诺德全球唯一的耐用注射装置生产厂，天津生产厂的产品覆盖70多个国家和地区。1997年，诺和诺德在中国设立了跨国制药公司在华的第一个研发中心，令中国智慧惠及全球。

多年来，诺和诺德与中国健康事业发展同频共振。“植根中国26年的诺和诺德正积极借助中国的产业升级，加速完善诺和诺德全球产业链。”周霞萍说。

致力打造慢病管理生态圈

今年，诺和诺德在进博会的展厅面积由去年的500平方米扩大至700平方米，布局医药馆和公共卫生防疫专区双展区，其多项糖尿病领域的全球创新成果也悉数亮相。

改变糖尿病之路，任重而道远。周霞萍表示，诺和诺德深耕中国市场二十余载，始终以“改变糖尿病”为使命，在加速创新产品引进、扩大药物可及性、携手合作伙伴等方面，进行不断探索，致力于全方位、大格局打造改变糖尿病生态圈。

本届进博会上，诺和诺德也带来了糖尿病领域创新数字医疗解决方案。据介绍，诺和诺德在数字化医疗领域积极拓展布局，与微软合作研发的糖尿病智能问答机器人为慢病管理提供了新思路。

为进一步加强治疗方案的个体化和可及性，诺和诺德将持续深耕糖尿病教育与支持体系，打造以患者为中心的“线上+线下”一体化的慢病管理生态圈，进而提高公众的健康意识。

助力建设医药创新前沿阵地

诺和诺德此前公布的“中国同创”计划，主要是致力推动中国加入全球同步临床研究，让中国患者同步受益于全球创新药。

本届进博会上，诺和诺德将“中国同创”更新至2.0版本，其目标不仅包括全球创新药同步计划，更将携手中国医药创新力量，提高本土医药创新研发能力，成果转化能力，打造创新生态。

诺和诺德大中国区医药质量部企业副总裁张克洲介绍：“‘中国同创’2.0计划在1.0版本基础上进行了系统升级，内涵更加丰富。一方面通过扩展‘英才基金’与‘诺和诺德中青年专家发展项目（STEP项目）’，为广大中青年医生提供高端、国际化的学术交流平台；另一方面，依托INNOVO开放创新平台，与本土科研院校与初创公司更加紧密合作，共同为提高本土医药创新研发能力积蓄力量，加速新药研发成果转化，最终惠及患者。”

诺和诺德“中国同创”2.0计划描绘的蓝图，是在2025年前加速诺和诺德多款创新药在中国的上市进程，同时还将着力提升医药人才的研发能力和科研成果转化能力。在数字化研发方面，诺和诺德将在大数据AI解决方案方面与中国机构展开长期深度合作。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 07 版）

(责编：杨光宇)