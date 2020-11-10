全国水利建设前10月完成投资5170亿元

新华社北京11月9日电 水利部9日公布，今年1月至10月，全国水利建设完成投资5170亿元，水利有效投资为做好“六稳”工作、落实“六保”任务发挥了重要作用。

今年1月至10月，全国落实水利建设投资超过7300亿元，其中地方政府专项债券达1366亿元，为2019年实际落实的5.3倍。雄安新区防洪骨干工程、山东恩县洼滞洪区建设、重庆跳蹬水库、吴淞江治理等32项重大水利工程开工建设，新增投资规模达1170亿元。

水利部有关负责人表示，今年水利建设项目多，资金需求大，建设任务重。面对新冠肺炎疫情和多流域发生的严重洪涝灾害，各级水利部门因时因势调整工作措施，解决工程建设和投资计划执行的难点、堵点，加快项目实施进度，尽快形成实物工程量。

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