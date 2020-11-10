北京自动驾驶路测安全行驶里程超200万公里

据新华社北京11月8日电 （记者张超）记者8日从北京智能车联产业创新中心获悉，截至10月底，北京自动驾驶车辆道路测试安全行驶总里程达200.055万公里，相当于绕地球赤道约50圈。今年前10个月的测试里程约96万公里，超去年全年约7.38万公里。

目前，北京的自动驾驶开放测试道路共200条、699.58公里，分布在北京经济技术开发区、海淀区、顺义区和房山区。北京已向北汽新能源、蔚来、百度、戴姆勒等14家企业的87辆车发放自动驾驶道路测试用临时号牌。

“北京自动驾驶道路测试的申请企业数、车辆数、路测里程均位居全国第一。”北京智能车联产业创新中心副总经理吴琼说，申请企业涵盖互联网企业、主机厂、地图厂商等，其中百度、小马智行两家企业有45辆车获得载人测试资格。

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