人民币中间价调升167点创逾两年新高

人民币中间价迎来三连涨。中国外汇交易中心数据显示，11月9日，人民币兑美元中间价报6.6123，调升167个基点，升值至2018年6月28日以来最高。当日在岸人民币对美元汇率收报6.5728，升值487点，这也是自2018年6月底以来，在岸人民币首次升破6.6关口。与此同时，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元一路走高，日内一度收复6.55关口。
刚刚过去的10月，人民币兑美元即期汇率实现连续五个月上升，分析人士指出，美元走势仍是影响人民币汇率的重要因素。中国首席经济学家论坛理事长连平表示，美国推出量化宽松和零利率的货币政策，财政赤字达15%以上的历史性高位，无疑会推动美元贬值。“而我国经济恢复得比较好。同时，国际收支呈现贸易项下和资本项下‘双顺差’的局面，会对人民币升值形成推动作用。还有非常重要的一点是，中国执行的是稳健的货币政策。在稳健基调下，人民币利率保持在一个合理的水平，这样的利率水平跟美元的利率之间存在利差，这将会推动其他货币计价的资产向人民币计价资产转移。”连平称。
光大银行金融市场部分析师周茂华认为，近期人民币兑美元强劲表现，主要受国内外经济基本面、政策间分化预期推动，近日美元指数走弱也提振投资者做多人民币热情。
对于后续人民币汇率走势，市场人士普遍预计人民币中长期将在波动中趋向升值，但双向波动的弹性会更大。
浙商证券首席经济学家李超表示，后续人民币汇率仍有升值空间，继续调高今年末至明年汇率波动中枢至6.5，波动区间为6.3-6.7。超预期升值可能来自实体部门集中结汇、美元超预期下行；超预期贬值可能来自地缘政治因素超预期，但这些情形出现并引发汇率大幅超调的概率并不大。
周茂华认为，近期国内外经济基本面与政策面分化仍有望支撑人民币汇率，但从内、外环境看，人民币汇率本轮升势接近尾声，随后人民币有望转向强势双向震荡格局。
连平表示，未来一段时间，人民币的国际化和中国金融市场的进一步开放将有助于推动人民币在未来进一步升值。人民币国际化将推动全球对于人民币的需求进一步上升，在全球支付结算等交易活动中人民币的使用规模将越来越大，越来越多的交易者和投资者会持有人民币对中国的金融市场进行投资。同时，我国金融市场开放程度越来越高，将更加便利这些投资，这也会有助于更多投资者以人民币投资于人民币资产。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】