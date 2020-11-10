人民币中间价调升167点创逾两年新高

人民币中间价迎来三连涨。中国外汇交易中心数据显示，11月9日，人民币兑美元中间价报6.6123，调升167个基点，升值至2018年6月28日以来最高。当日在岸人民币对美元汇率收报6.5728，升值487点，这也是自2018年6月底以来，在岸人民币首次升破6.6关口。与此同时，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元一路走高，日内一度收复6.55关口。

刚刚过去的10月，人民币兑美元即期汇率实现连续五个月上升，分析人士指出，美元走势仍是影响人民币汇率的重要因素。中国首席经济学家论坛理事长连平表示，美国推出量化宽松和零利率的货币政策，财政赤字达15%以上的历史性高位，无疑会推动美元贬值。“而我国经济恢复得比较好。同时，国际收支呈现贸易项下和资本项下‘双顺差’的局面，会对人民币升值形成推动作用。还有非常重要的一点是，中国执行的是稳健的货币政策。在稳健基调下，人民币利率保持在一个合理的水平，这样的利率水平跟美元的利率之间存在利差，这将会推动其他货币计价的资产向人民币计价资产转移。”连平称。

光大银行金融市场部分析师周茂华认为，近期人民币兑美元强劲表现，主要受国内外经济基本面、政策间分化预期推动，近日美元指数走弱也提振投资者做多人民币热情。

对于后续人民币汇率走势，市场人士普遍预计人民币中长期将在波动中趋向升值，但双向波动的弹性会更大。

浙商证券首席经济学家李超表示，后续人民币汇率仍有升值空间，继续调高今年末至明年汇率波动中枢至6.5，波动区间为6.3-6.7。超预期升值可能来自实体部门集中结汇、美元超预期下行；超预期贬值可能来自地缘政治因素超预期，但这些情形出现并引发汇率大幅超调的概率并不大。

周茂华认为，近期国内外经济基本面与政策面分化仍有望支撑人民币汇率，但从内、外环境看，人民币汇率本轮升势接近尾声，随后人民币有望转向强势双向震荡格局。

连平表示，未来一段时间，人民币的国际化和中国金融市场的进一步开放将有助于推动人民币在未来进一步升值。人民币国际化将推动全球对于人民币的需求进一步上升，在全球支付结算等交易活动中人民币的使用规模将越来越大，越来越多的交易者和投资者会持有人民币对中国的金融市场进行投资。同时，我国金融市场开放程度越来越高，将更加便利这些投资，这也会有助于更多投资者以人民币投资于人民币资产。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)