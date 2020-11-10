美食美器化妆品 浓浓“中国风”刮过进博

一台古老的大花楼织机上，两位织工一上一下分工协作，数千根看上去杂乱无章的白色丝线，在她们的手中有序排布，引得不少展商和观众驻足。

织工正在千年花楼织机上织宋锦

“这叫宋锦，织造技艺精细复杂，需要双人操作，一天也就织4到5厘米。”工作人员介绍，两位织工正在操作的这台宋锦古花楼木织机，可是一千年前老祖宗用的机器，她们将在进博会现场织一幅进博会会标。

宋锦的展区里，还摆放着不少宋锦服饰及文创产品。“昨天有外国客人来问，这个小卡包上的蝴蝶图案有什么寓意，”工作人员笑道，“我跟他们说蝴蝶的‘蝴’，谐音‘福’，是福气的意思，他们很感兴趣。”

大江东工作室发现，进博会场馆里，有着浓浓的中国风、中国范儿元素，吸引的不仅是对中国观众，更有不少国际友人的好奇目光。

中华老字号历久弥新，中国人喜欢，外国人同样追捧

西安大唐不倒翁现身进博会

“那不是西安的网红不倒翁小姐姐吗！”隔着老远，就听到了一阵阵欢呼。在陕西展区前，大唐不夜城的不倒翁小姐姐一亮相，立刻吸引了大家的围观。

陕西展区现场比赶集还热闹：诱人的陕西擀面皮，拌上红油辣子，外国友人边吃边伸出大拇指；有着“一饺一形，百饺百味”之称的德发长饺子展台前，只见马顺莉老师手艺娴熟，顷刻间，一只栩栩如生的“黑白天鹅”饺子就做成了……

陕西“黑白天鹅”饺子

路过山西展区，咦，怎么闻到阵阵酒香？原来，他们把汾酒的蒸馏现场搬进了展区。瞧！这边，两位酿酒师傅正在忙着古法蒸馏；那边，几位外国巧克力制造商已在洽谈采购汾酒原酒制作酒心巧克力。中国传统工艺酿造的汾酒与西方巧克力巧妙结合，想想都美味！

山西汾酒的蒸馏现场搬进展区

江西特色展区里，一件件精美的景德镇陶瓷展品，吸引着众多中外观众的目光。“我们的陶瓷小饰品特别受欢迎，在去年的进博会上，很多小饰品在第二天就售卖光了。”说起自家的瓷器，老板很是自豪，“很多老外也来买，他们未必了解瓷器背后的文化，但靠着陶瓷美丽的外观，就让他们爱不释手。”

精美的景德镇瓷器

故宫建筑式样，三山五园的皇家园林设计元素，六必居、同仁堂、吴裕泰、鹤年堂、便宜坊、荣宝斋、内联升、瑞蚨祥……招牌一字儿排开，富有京味儿的北京老字号展区吸引了不少观众打卡体验。“来这里走一圈儿，像是去了趟大栅栏儿”。有观众笑言。据说，这些品牌的平均年龄可是超过了200岁！

京味儿浓郁的北京老字号展区

你中有我，我中有你，看“中国风”如何在国际大牌迎风飞扬

其实，走在各大展馆里，你随时都可能捕捉到“中国风”的影子。这届进博会上，数百项新产品、新技术、新服务进行全球首发、亚洲首秀、中国首展，其中就不乏“中国元素”或“中国定制”的接地气产品。

在消费品展馆里，连续三年，来自丹麦的乐高集团发布的新品都充满了中国元素。今年发布的新品更是推出了中国传统节日套装，包括“舞狮”和“新春庙会”。

乐高新品《年的故事》

“舞狮”套装中，有五只设计精美的小狮子，在舞台上进行各种精彩表演；“新春庙会”套装高度还原了春节庙会的喜庆场景，展示了大量色彩斑斓的节日元素，包括福字、烟花爆竹等，同时还添加了皮影戏、新春对联和红包等中国元素，充满了浓浓的中国味儿。

另外，乐高还发布了悟空小侠系列，灵感就来自中国传统神话中美猴王的故事。

全球最大的芳香护理和精油企业之一的多特瑞，在进博会上首发了一款名为“海上寻梦”的海派香薰复配精油，以春天里上海大街小巷飘香的白兰花精油为主要成分，搭配金秋时节上海大街小巷清甜的桂花香，极富上海韵味。这一新品吸引了不少参观者到展台前闻一闻、嗅一嗅，说是“有上海的味道”。雅思兰黛展台工作人员对中国年轻消费者的时尚感非常推崇，认为“中国风”元素的产品，今后极有可能引领全球化妆品的风尚。

遇见非遗，爱上中国传统文化，新闻中心成文化客厅

东妹一路逛下来，回到新闻中心。走到二楼，迈不动脚了，为啥？原来这里有一间典雅江南气质的“非遗客厅”。

中午时分，一位外国友人正在跟着手工拓印师傅学习中国传统的拓印技术，一番刷水、敲打，一张《兰亭集序》的拓印作品就完成了。拓印师傅大方地把作品送给了外国“徒弟”，外国朋友不停地说着“谢谢”，对这项古老的东方技艺爱不释手。

外国友人学习手工拓印技艺

进博会开幕当天晚上，作为上海市非物质文化遗产撕纸的代表性传承人华兴富，在这里现场演示了古朴的撕纸技艺。手指翻飞间，不到一分钟，进博会吉祥物“进宝”便在他的手中诞生了，引得现场观众啧啧惊叹。

中式服装盘扣制作、曹素功墨锭制作、钩针编织、金山农民画、海派绒线编织等现场互动项目，更是安排得满满当当。

工作人员说，进博会期间，“非遗客厅”每天都会安排一期不同的非遗项目进行动态展示，希望大家在这里遇见非遗，爱上中国传统文化。在这样氤氲着浓郁文化气息的环境里工作，瞬间觉得神清气朗了许多呢！

文化是一个国家和民族的灵魂，在进博会这样的国际大舞台上，处处流淌的“中国风”背后，是浓浓的中国文化不断繁荣昌盛的体现，让东妹油然而生更加强烈的文化自信。

（图片均由唐小丽摄）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)