双十一促销季包装废弃物激增 蔬果过度包装"看着都心疼"

“爆款直降”“特价促销”“买一送一”“优惠券”“秒杀”“闪购”……“双十一”提前启动，线上线下的商家都各展其长，为“买买买”造势。今年“双十一”，是北京市推行生活垃圾分类以来最大规模的促销季，拉动消费的同时也带来了快递包装废弃物激增问题。近日就有市民反映，一些商品存在包装过度的问题，呼吁重视源头垃圾减量。连日来记者对此进行了调查，发现过度包装集中在化妆品、餐饮等领域，其中商超蔬果包装更是“重灾区”。

网购

一盒化妆品包5层一餐外卖装10个袋

11月5日晚，再次打开自己在一购物网站上的“购物车”，家住榆树馆西里的赵先生告诉记者，购物车内有给孩子选的玩具、家用的电子产品等10余件商品，“就这些商品的包装，到时又会拆得全客厅都是。”

赵先生称此前自己并未太过关注垃圾减量这个问题，但网购商品的过度包装让他惊讶，也引发了他的担忧，“前几天我们买了一套化妆品，拆快递时发现很难拆，包装箱被胶带密封很严，剪开胶带，打开很大的纸箱，发现里面还有一个泡沫箱，再打开是礼品袋、手提箱。礼品袋里摞有一个个盒子，盒子都被塑料纸密封着，再打开才是装有乳液和面霜的玻璃瓶。”赵先生说，该件快递包装至少有5层，“包装盒都很漂亮，扔吧不舍得，留着吧又占地方，感觉很浪费，还增加了很多垃圾。”

记者在走访调查中，听到不少市民抱怨网络购物遭遇过度包装的问题。“我前几天买了一个宠物喂食机，特别大一箱子，里面装满了泡沫塑料，每块儿板材都独立包装，其实用不着，都是木板，不怕压。”一消费者说。

提起过度包装，家住通州区温馨家园小区的陈女士告诉记者，外卖的过度包装同样让人心疼：“我和女儿有一次点外卖，其实没点多少，但外卖小哥拎来了两个大塑料袋，饮料用专门的塑料袋，吸管用纸包装好，外面再缠上一个塑料袋……塑料袋、餐盒、餐具袋拆了10多个，摆了满满一桌子。”有一次她实在感到痛心，还给这些包装拍了照片，想发到网上，呼吁相关餐饮企业和消费者拒绝过度包装，“消费者点外卖最关心的是口味和安全，包装注意安全卫生就行，不用那么花哨。”商超

一根香蕉一个袋一个甜瓜包三层

一穗玉米在真空包装后再装进设计精美的包装盒，一个甜瓜或火龙果则被托盘、海绵网套、塑料袋等3层包装紧紧包裹，连一根香蕉都有自己的独立包装，甚至一块姜或一根葱也要包一个塑料袋……这是记者在多家商超见到的场景。

王女士家住奥运村街道，她反映地铁北苑路北站旁的上品大厦里一家菜鲜果美超市存在蔬果包装过度问题，“两根胡萝卜也要配上一塑料盒，外面再包上塑料袋。”王女士担心，该类过度包装会花费较高的人力成本，令蔬果价格偏高，更令居民购买后产生多余的白色垃圾。

11月6日下午，记者来到这家菜鲜果美超市。一进门的柜台上摆着一箱箱红色的火龙果，均为独立包装——每个火龙果底部托着一个白色塑料托盘，外面罩上海绵网套，再包上一层塑料薄膜，包装堪称“豪华”。不止火龙果，芒果、甜瓜等多种水果都享受了同样的“豪华待遇”。

不仅仅是水果，超市内蔬菜摊儿前，记者发现芹菜、丝瓜等蔬菜也有着独立包装。菜摊儿旁还设置有一个鲜食玉米柜台，每穗玉米被真空包装后，再装进一个个设计精美、古色古香的纸盒。

在该家超市内，记者还看到本来就有独立小包装的芒果干、茯苓饼、香豆干等，也被几个一组装进包装盒，再用塑料薄膜包起，最后还用胶带缠起来打包。

记者走访多家超市发现，蔬果过度包装情况普遍存在。在西直门外大街阳光大厦地下一层盒马鲜生超市，声称方便消费者采购的独立包装，有一些并没能做到“方便”。“立冬时节，我想买点韭菜包饺子，但你看这一袋韭菜才250克，我拿两袋才一斤。我感觉还是大堆韭菜好，需要多少拿多少，简单，也能看到韭菜是否新鲜。”一名消费者告诉记者。

只见蔬菜货架上，一棵娃娃菜、一个茄子、一个木瓜等蔬果，不少是在套上一圈海绵网套后，又包上了塑料薄膜；在香蕉柜台前，记者发现一根只有120克的香蕉，也被单独包装在一个专用塑料袋内。

“过度包装太浪费，”一名顾客告诉记者，她常来该家超市买菜，“每次买菜后回家拆出盒子、袋子一大堆，别说给垃圾分类增添负担，就是自己看着也心疼。”

记者将有关过度包装问题向超市内工作人员反映，一位工作人员称“有顾客喜欢购买带包装的果蔬，这么做是为了方便选购。”

包装浪费的问题在一些菜市场也非常普遍。在位于南城的一家菜市场内，记者看到不少蔬菜水果虽然没有独立包装，但一卷卷塑料袋就放在菜摊儿前，有的市民一扯就是五六个，每选一种蔬果，无论量多少，均各装进一个塑料袋中。记者还看到，即便有人不用塑料袋，只将挑好的一棵葱、两头蒜，哪怕是几根香菜等少量蔬菜放在称重台上，店内工作人员仍会用塑料袋将这些蔬菜分类装袋，“这些塑料袋不收费，估计是工作人员为了方便贴价钱、结账。”正在这里购物的秦女士告诉记者，每次进菜市场，即便买不了几样菜，也得用上十几个塑料袋，“这些塑料袋很难二次利用，每次拿出菜后就只能直接扔掉。”张淑玲 马欣

记者手记

绿色“双十一”人人来参与

“剁手双十一”在给人们带来消费快感的同时，也带来了过度包装、垃圾增量等环保问题。记者在采访中深感，拒绝过度包装应从三方面入手：一是商家遵规履责，二是政府加强督导，三是消费者积极响应。“三管齐下”，将治理过度包装纳入到绿色环保体系中来。

设计商品包装的商家，无疑应该承担主要责任。无论是电商还是商超，花哨的过度包装其实只是令商品徒有其表，无关所售货品的品质。用过度包装展现商品的精美，只会增加消费者的负担以及白色垃圾。正如曾将过度包装举报至市场监管部门的马女士所言，“我们呼吁的‘净菜入市’，是让商家在销售前先清理烂菜叶、泥土，并不是加上一层层包装。”无论是让包装更环保，还是推动包装再利用，企业都应积极担责，加大新技术、新材料的研发和推广利用，切实推进节能减排。

作为市场的监管者，政府部门应把好监管关，加大调查力度，严格执法，不能因企业的一句“为了消费者购物方便”就放任过度包装。除此之外，政府部门还应想方设法完善激励政策，鼓励社会各方参与节能环保。

广大消费者也应积极响应绿色环保主张，对于拆剩的快递包裹，按照要求细致分类投放。对于有回收渠道的快递箱，别嫌麻烦多走一步，帮助其循环利用。对于过度包装等不环保行为，能够主动站出来发表自己的意见建议。环保的声音多一些，浪费的行为就会少一些。

相关报道显示，我国快递业每年消耗纸质废弃物900余万吨，塑料废弃物约180万吨，并呈快速增长趋势。从“限塑”至“垃圾分类”，环保之路还很漫长。但既已开端，必不能放弃。让人倍感鼓舞的是，目前，相关市场监督、邮政等部门已将拒绝过度包装纳入生态环保体系，要求采用新技术、新材料，让包装走上一条绿色可持续发展之路。本报记者 张淑玲

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)