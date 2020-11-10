原标题：全球粮商：以优质农产品服务中国市场

本报记者 白波

尝美食，品美酒，一条龙尽享全球美味……进博会上，食品及农产品展区历来是参展国别最多、企业数量最多的展区。今年的展出和试吃活动虽然因疫情受到限制，但现场的氛围热烈依旧。更重要的是，疫情肆虐之下，全球粮食生产和流通受到了前所未有的关注。而各国粮商仍紧盯中国市场，纷至沓来，签下大单，表示要继续以优质农产品服务中国市场。

行业巨头

中国消费者需求向高端发展

本届进博会食品展区近100个国家的超过1000家企业中，有世界500强及龙头企业近30家。四大粮商之一的路易达孚连续第三届参展，继上届首发食用油品牌“金掌门”大获成功后，本届又推出了这一品牌亚麻籽油、橄榄油、稻米油三个高端油种。

“随着生活水平不断提高，中国消费者对高品质食用油产品有了更细分化、精细化的需求。”路易达孚全球首席商务官兼亚太区总裁周学军告诉记者，“我们非常高兴看到中国经济在新冠疫情挑战下依然保持强劲韧性。作为一家在中国扎根近50年的企业，今年的博览会是展示我们对中国市场不变承诺的重要契机。今年我们与多家中国合作伙伴签署了总价值超过24亿美元的农产品进口协议，将继续以优质农产品服务中国市场。”

上届进博会，四大粮商中的嘉吉公司宣布将设立农业供应链亚太区总部，今年8月已落户上海。本届展会嘉吉预计签署约27亿美元的协议，将把来自全世界的大豆、牛肉、谷物等产品输往中国市场。

嘉吉中国区总裁刘军向记者表示，疫情发生后，嘉吉在中国的业务并未受到太大影响。“进博会是感知市场，了解中国消费者的重要窗口。我们在过去几年见证了中国的消费升级进程，未来会继续为中国市场带来更多的创新产品。”

出口大国

疫情下对华出口仍稳定增长

作为全球重要的农产品出口国，法国、巴西、新西兰等国驻华商务机构今年继续组织大批企业参加进博会，并设立专门的国家展区。

巴西是世界最大的农产品出口国，中国是巴西农产品的最大买家。以牛肉为例，2019年巴西出口的184万吨牛肉中，49.4万吨运往中国，总额26.7亿美元，出口量比2018年大幅增长了53.2%。

“巴西和中国的双边经贸合作有天然互补性。多年来，巴西农产品为保障中国的粮食安全持续作出贡献。”巴西出口投资促进局北京代表处经理Carlos Pan在进博会巴西食品展位告诉记者，中国消费者平时在快餐店吃到的炸鸡，聚餐时点的牛肉菜肴相当一部分都来自巴西。“普通消费者或许意识不到，但中国餐饮行业对巴西农产品特别是肉类的认可度很高。”

据中国驻巴西大使馆此前公布的数据，得益于中国对巴西农产品依然稳固的需求，今年1月至9月，巴西对外贸易同比下降10%，但对华出口逆势增长超过14%，占巴西出口总额三分之一以上。

法国驻华大使罗梁在进博会开幕次日来到法国食品馆，向中国消费者推介农产品。疫情背景下，法国农产品对华出口仍增长明显。罗梁表示，安全、健康且性价比高的法国农产品，能够满足中国消费者日益增长的需求和期望。

欧亚国家

挖掘对华出口巨大潜力

欧亚地区国家是食品展区的又一道风景。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰以及阿塞拜疆等国都搭建了颇具国家特色的展台，将各自的王牌农产品呈现在中国消费者面前。

中国政法大学欧洲研究中心研究员王晓伟告诉记者，欧亚地区国家大多地广人稀，土地肥沃，农产品较少使用化肥和农药，长期以来在国际上具有优势。不过，由于各种原因，欧亚地区农产品对中国出口的潜力尚在不断挖掘中。

以俄罗斯为例，2017年对华出口17.7亿美元的农产品，2019年达到32亿美元，几乎翻番，仍有很大增长潜力。

“疫情发生以来，欧亚国家有意识地加强了与中国的经贸合作，预计未来对华农产品出口还将继续增加。”王晓伟说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)