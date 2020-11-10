人民网>>财经

隔空监测心率脉搏 进博会勾勒智慧生活新图景

马婧

2020年11月10日08:16  来源：北京日报
 
原标题：戴口罩也能人脸识别 蓝牙解锁车门 隔空监测心率脉搏

从智能家居到智慧楼宇、智慧出行，全球先进科技正应用于智慧城市的建设。在第三届进博会上，不少科技公司带来了最新的智能产品和解决方案，勾勒出一幅智慧生活新图景。

在疫情发生后，智能楼宇如何助力实时、全面的监控并减少交叉感染风险？在江森自控展区，无接触安防平台上显示了展区里每个人的体温，工作人员介绍，一旦发现有人体温异常，机器会自动报警。令人惊讶的是，旁边的人脸识别系统录入人脸信息后，即使戴着口罩也能成功识别。“这样的机器装在医院和楼宇，可以更好地防止交叉感染。”现场工作人员说。

此外，针对疫情中至关重要的高等级实验室和隔离病房等区域，江森自控带来的解决方案可进行精准的气流控制，以提升环境安全性。现场展出的负压隔离病房模型中，门外的关键环境控制器可以实时显示室内外温度、压强等信息，还可以通过触摸面板进行调节。

江森自控中国区智慧建筑及数字解决方案总监孙靖表示，从一维到五维，数字世界中的建筑映像每提升一维，都将融入新的元素，实现价值提升。

科技也在改变人们的家居生活。数据显示，中国智能家居市场规模持续增长，预计2020年市场规模将突破1700亿元。在英飞凌智能家居展区，人们可以感受创新的半导体科技如何连接现实与数字世界。

色彩变换的智能LED球泡灯吸引不少观众围观，不同于普通的灯泡，这些智能LED球泡灯里都植入了芯片，可以通过蓝牙与手机连接。人们只需在手机上操作开关，就能控制智能LED球泡灯，还能自定义其色彩变换模式。

不少人睡觉时会佩戴智能手环监测睡眠状况，现场展出的雷达智能感知技术可以隔空监测睡眠状况。人们无需佩戴手环，只需在天花板上安装芯片，就可以对心率、脉搏等进行实时监测。

在智能出行展区，英飞凌还带来了数字汽车钥匙解决方案。通过蓝牙连接，用户在APP内点击解锁，车门就会自动开锁，这样人们就无需携带车钥匙出门。

据了解，总部位于德国的英飞凌，是全球领先的半导体科技公司之一，且已连续三年参展进博会。今年进博会上，英飞凌宣布将新增在华投资，在无锡工厂扩充产能。“进博会为英飞凌这样的高科技企业提供了更广阔的展示平台，让更多人了解到半导体技术能够给生活带来的切实改变。”英飞凌相关负责人表示，通过科技创新，可以开启一个更加便利、安全和环保的家居新时代。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved