隔空监测心率脉搏 进博会勾勒智慧生活新图景

原标题：戴口罩也能人脸识别 蓝牙解锁车门 隔空监测心率脉搏

从智能家居到智慧楼宇、智慧出行，全球先进科技正应用于智慧城市的建设。在第三届进博会上，不少科技公司带来了最新的智能产品和解决方案，勾勒出一幅智慧生活新图景。

在疫情发生后，智能楼宇如何助力实时、全面的监控并减少交叉感染风险？在江森自控展区，无接触安防平台上显示了展区里每个人的体温，工作人员介绍，一旦发现有人体温异常，机器会自动报警。令人惊讶的是，旁边的人脸识别系统录入人脸信息后，即使戴着口罩也能成功识别。“这样的机器装在医院和楼宇，可以更好地防止交叉感染。”现场工作人员说。

此外，针对疫情中至关重要的高等级实验室和隔离病房等区域，江森自控带来的解决方案可进行精准的气流控制，以提升环境安全性。现场展出的负压隔离病房模型中，门外的关键环境控制器可以实时显示室内外温度、压强等信息，还可以通过触摸面板进行调节。

江森自控中国区智慧建筑及数字解决方案总监孙靖表示，从一维到五维，数字世界中的建筑映像每提升一维，都将融入新的元素，实现价值提升。

科技也在改变人们的家居生活。数据显示，中国智能家居市场规模持续增长，预计2020年市场规模将突破1700亿元。在英飞凌智能家居展区，人们可以感受创新的半导体科技如何连接现实与数字世界。

色彩变换的智能LED球泡灯吸引不少观众围观，不同于普通的灯泡，这些智能LED球泡灯里都植入了芯片，可以通过蓝牙与手机连接。人们只需在手机上操作开关，就能控制智能LED球泡灯，还能自定义其色彩变换模式。

不少人睡觉时会佩戴智能手环监测睡眠状况，现场展出的雷达智能感知技术可以隔空监测睡眠状况。人们无需佩戴手环，只需在天花板上安装芯片，就可以对心率、脉搏等进行实时监测。

在智能出行展区，英飞凌还带来了数字汽车钥匙解决方案。通过蓝牙连接，用户在APP内点击解锁，车门就会自动开锁，这样人们就无需携带车钥匙出门。

据了解，总部位于德国的英飞凌，是全球领先的半导体科技公司之一，且已连续三年参展进博会。今年进博会上，英飞凌宣布将新增在华投资，在无锡工厂扩充产能。“进博会为英飞凌这样的高科技企业提供了更广阔的展示平台，让更多人了解到半导体技术能够给生活带来的切实改变。”英飞凌相关负责人表示，通过科技创新，可以开启一个更加便利、安全和环保的家居新时代。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)