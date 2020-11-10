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2万亿元中央财政资金直达基层

申铖 武思宇

2020年11月10日08:17  来源：新华社
 
原标题：2万亿元中央财政资金直达基层

　　在2万亿元中央新增财政资金中，3000亿元已用于支持落实减税降费政策；1.7万亿元实行直达的财政资金下达1.695万亿元，实际支出近1.2万亿元……截至10月底的一组数据亮出直达资金的“直达”速度。在4个多月里，万亿元级别中央财政资金直达基层的规模和速度，刷新了中国财政史的纪录。

　　按照党中央、国务院决策部署，中国实施应对疫情影响的“非常之举”，推出了新增1万亿元财政赤字和发行1万亿元抗疫特别国债的政策。面对社会急需，为解燃眉之急，这2万亿元中央财政资金首次实施特殊转移支付机制，直达市县基层、直接惠企利民。

　　为确保资金直达基层，各级财政部门齐心协力、快马加鞭：中央财政定好“路线图”，省级财政当好“过路财神”，市县基层全力开好“直通车”，借助财政信息化建设的“助推器”，合力推动资金第一时间抵达“最前线”。

　　“从直达资金分配、拨付、使用看，预算执行情况总体良好，政策效果日益显现。”财政部直达资金监控工作领导小组办公室有关负责人说。

　　一笔笔中央财政资金直达地方、直达基层、直达民生。

　　在新疆南疆地区，22个深度贫困县建设“幸福大院”迎来资金支持；在山东烟台市，直达资金助力“返岗直通车”，支持195户企业接回员工2万人；在河北，58.3亿元用于社保补助和扶贫……

　　据了解，我国将积极探索更广范围的资金“直达”，研究建立常态化的财政资金直达机制。

　　“我们正在加快总结此次直达机制和过程中的成效经验，积极问计于基层，研究提出明年直达机制资金范围和工作方案，推动更多财政资金直达基层、更好用之于民。”财政部预算司有关负责人说。新华社记者 申铖 武思宇（新华社北京11月9日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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