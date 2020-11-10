淡季揽客 多省旅游线下营销搭车“双11”

“双11”渐近，除了OTA这些线上促销常客外，线下的景区、主题公园也全面开启了“蹭流量”模式，大打门票折扣战。11月9日，北京商报记者梳理发现，截至目前，已有湖北、山东、河北、甘肃、四川、广东、海南、浙江、江西、江苏等十余个省份的景区宣布启动“双11”优惠措施，部分地方景区不仅在11月11日当日推出游客免票入园等优惠，而且还提前“官宣”了较大力度的预售促销、秒杀等产品，多个景区票价降幅超过50%。此外，还有一些景区选择与游船、住宿等环节联动，开启打包预售囤货模式。那么，这波借力“双11”消费热潮带来的流量真的能为淡季景区留住游客吗？

线下景区纷纷“蹭流量”

一年一度的“双11”即将到来，进入这一轮营销冲刺期的旅游企业、景区，也纷纷拿出了“压箱底”的促销手段，准备在这波流量红利中分一杯羹。

据不完全统计，截至目前，已有超过10个省份的景区、主题公园“官宣”了“双11”的优惠方案，部分景区的打折力度更是被一些消费者称为历史同期最大幅度。具体来说，目前各地已有多个景区宣布将实施免票措施，比如：甘肃省的张掖平山湖景区就发布公告称，景区将于“双11”当日启动免票日活动，届时游客仅需缴纳30元景区内交通费用即可进入游览。无独有偶，江苏省扬州市的捺山地质公园也发布消息称，11月6日-15日，游客只要连续转发指定微信3日即可限期免费入园。

此外，还有不少景区都在“双11”前后出台了各种优惠办法。举例来看，湖北的神农架国际生态旅游区明确，11月1日-12月31日，游客（神农架林区以外）游览神农架生态旅游区，持本人身份证，在各景区售票窗口只需支付10元即可获得一张价值799元的神农架国际生态旅游区门票年卡，持此卡者可在明年12月31日前无限次游览神农架生态旅游区七大景区。而且，持卡游客进入景区游览的同时，还可免除一名随行同伴景区门票的优惠（“十一”黄金周期间除外）。山东省济南野生动物世界也推出了69.9元的特惠票（成人门票原价160元/人）。

值得注意的是，在这一轮“双11”揽客战中，多家景区还选择了与游船、住宿等产品“打包”营销预售的办法，延长留客时间、提高消费者的“囤货”率。比如：蜈支洲岛旅游区就发布了199元（原价282元）的门船票+豪华环岛游套餐等“双11”产品，而且给予提前“囤货”的消费者以更低折扣。

有旅行社负责人表示，11月起，原本不少景区就开始执行淡季票价，加上“双11”的促销，使得原本应是出游淡季的冬季可能会迎来一波游客接待量的回升。据悉，目前已有OTA表示，该平台上部分景区、主题公园近期门票销售成绩已经超过了去年“双11”。

业绩压力倒逼淡季营销

“今年上半年，受疫情影响，国内景区普遍出现了较大幅度的收入下滑，急需在下半年聚拢人气、弥补亏损。”在北京联合大学旅游学院副研究员杨彦锋看来，尽管“十一”期间，国内景区的业绩大多都出现了一定程度的回升，客流量增长较快，但长假过后不久，大量景区就进入了旅游淡季，客流量也随之下降。

实际上，从近期各上市景区、主题公园企业发布的今年前三季度业绩报告就能看出，虽然在三季度初期我国就全面重启了跨省游业务，但整体来看，在今年前3/4的时间内，自然景区、户外主题公园普遍营收情况不容乐观。北京商报记者统计数据显示，截至10月底发布三季度报的17家相关企业中，只有6家实现了净利润正增长，超六成仍处亏损状态。

就此，有业内人士分析称，这一轮为蹭“双11”流量而采取大幅打折等营销手段的景区，普遍是即将进入淡季的自然类户外景区。往年到了四季度，这类景区都会面临客流迅速减少、营收大幅下降的局面，而今年，为了挽回疫情带来的损失、加速转型，不少经营者也不能再“躺着过冬”了，纷纷动起了“双11”促销的心思。

杨彦锋坦言，大部分北方地区受气候条件限制，冬季户外观光游览型景区都会出现气温低、客流少的情况，在今年这个特殊时期，想要挽回疫情带来的损失，主动借助一些消费“噱头”来吸引游客注意力也是情理之中的选择。“‘双11’虽然不是传统节假日，但近年来还是释放了较强的消费带动效应，不少旅行社、OTA都会选择在这一时期做活动‘蹭流量’。借助这一波预售，消费者也逐步养成了提前规划自己下一年行程的习惯，同时，旅游景区则可集中力量充裕现金流来保证明年的资金健康。因此，今年‘双11’也就出现了大量线下景区争相推出优惠活动，促销力度整体高于往年的现象。”杨彦锋称。

短暂流量难留客

降价、免票一直是旅游圈的主要引流手段之一，但单纯地利用门票来促销，对于广大景区、主题公园来说也并不是一个长久之计。“降价带来的暂时流量，其实很难真正留住游客。”有专家表示。消费者王先生（化名）就告诉北京商报记者，临近“双11”，不少景区都开始进行促销，自己也在优惠活动期间购买了北京某主题公园的年卡。“年卡的价格只比普通门票贵了100元，的确很划算。但真正到了出行时才发现，冬季气温较低时，园内主打的一些水上项目、高空设施已不适合继续乘坐、游玩，因此除非在一些特殊的时间节点，否则这张年卡在春季气温回升前，可能使用率不会太高了。”王先生称。

对此，有业内人士直言，“双11”大部分旅游产品皆为预售，且由于价格相比平日有较大力度优惠，因此产品会对使用日期有明确限制。由此可见，景区、主题公园借助“双11”引来的流量大多是受促销价格吸引前往的“一次性”客流，促销过后景区还是不可避免的要面临淡季经营的问题。怎样将这部分“一次性”客流转化为长期客流，或在接下来的淡季继续维持当前的客流热度，是接下来景区要考虑的关键。

在北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云看来，近年来门票对观光类景区的贡献不断缩小，全国范围内的国有景区门票降价已经成为我国旅游业的大趋势，单纯依靠卖门票，景区的发展势必难以为继。“这要求景区尽快进行创新，推出更多适合当前季节、符合游客实际需要的产品。”她举例称，一些自然观光类景区在保证安全的情况下，可适当在园区内增加一些二次消费项目，包括简单的小型互动活动、娱乐设施等，来激活消费者出行意愿，同时挖掘部分潜在客户。

吴丽云进一步表示，冬季大部分自然类景区的日常经营可能会受气候条件影响较大，就此，经营者可适当开发一些室内项目，结合当地文化特色来吸引游客。同时，冬季冰雪、温泉也是“揽客”的一大优势，景区可提早进行策划及准备，推出一些小型冰雪项目或产品，增加自身吸引力，同时尽可能延长产业链，从而将“借势”引来的流量真正转化为景区的长期客源。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)