原标题：华尔街提前狂欢 美国经济还不能高兴太早

虽然还未“官宣”，虽然共和党总统候选人、现任总统特朗普仍然对此颇有异议，但这并不影响民主党候选人拜登被华尔街视为下一个四年的希望，毕竟在多家美国主流媒体的测算中，拜登超过270张选举人票的消息是确定了的。对于华尔街而言，的确是值得高兴的好消息，拜登已经在胜选演说中给出了种种承诺。不过，这终归是还没兑现的空头支票，当下蔓延的疫情、滑坡的经济，桩桩件件都撕扯着美国社会，下一个四年，药方不好开。

高开高走

根据美国多家媒体的统计数据，在2020年美国大选中，民主党总统候选人拜登已经获得当选所需的270张选举人票，成为美国当选总统。尽管特朗普目前仍拒绝认输，但华尔街已经开始提前狂欢了。

9日，美股三大股指期货集体高开，纳指期货涨0.44%，标普500指数期货涨0.25%，道指期货涨0.5%。随后，三大股指继续扩大涨幅。截至北京时间9日18时，纳指期货涨1.89%，标普500指数期货涨1.5%，道指期货涨1.44%。

11月9日晚间，欧美股市全线爆发，道指期货涨超5%，意大利富时FMIB指数涨近5%，德国DAX指数涨超5%，法国CAC40指数涨超7%。美股大幅高开，道指涨5.36%，纳指涨1.27%，标普500指数涨2.1%，其中，标普500指数、道指创下历史新高。

事实上，在上周结果未定之时，美股就已经表现出了期待。上周，道指、标普500指数和纳指分别累计上涨了6.87%、7.32%和9.01%，不仅完全收复了此前一周的跌幅，且创下4月上旬以来最大的单周涨幅。其中，标普500指数上周的表现还是1932年大选以来22个大选日当周表现最好的一周，上周五收于3509点，距离历史高点仅约2%。

“我们认为现在是进入市场的适当时机。”Federated Hermes首席股市策略师Phil Orlando表示，政治和经济背景将支撑标普500指数在未来12个月至少升至3800点，其所在的公司在大选日过后将股票的资产配置从2%提高到了3%。

3800点，这也是华尔街投行Stifel的首席机构股票策略师Barry Bannister对标普500指数的期待。在他看来，国会两党分治可能会削弱经济复苏，从而给利率带来压力，并将标普500指数推升至创纪录的高位。因此他预计，在国会分裂的情况下，标普500指数到2021年春季有望涨至3800点，比目前水平高出大约8%。

“市场在押注一个分裂的政府出现：拜登赢得总统之位，但共和党控制参议院。”蒙德詹姆斯金融公司华盛顿政策分析师米尔斯指出。从最新投票统计数据来看，民主党赢得众议院多数席位几乎没有悬念，但同时赢得参议院多数席位的概率不算大。国会分治意味着新总统的大部分经济相关政策会在参议院面临较大阻力。

华尔街的期待

对于华尔街来说，这一僵局无疑是有利的。Invesco全球市场策略师Brian Levitt在上周日的一份报告中指出，“如果拜登担任总统，而参议院由共和党人控制，就不太可能出现任何增税；而拜登当选总统可能意味着贸易政策回归更传统、更可预测的方式，这可能会降低市场的波动性”。

在中国人民大学国际关系学院副教授刁大明看来，月底年满78岁，年长特朗普4岁的拜登 “议员”背景浓厚，当选后“妥协”意味会更浓。归宗民主党本源，合作、和解、共同做事可能成为执政思维的主线。

对于这一点，中国社科院美国所研究员刘卫东也表达了类似的看法，“简单来说，拜登就是回归传统，回归奥巴马时候的状态”。

不过，刁大明进一步指出，无论是经贸还是外交，“回归”未必，“修复”的可能性更高。美国利益优先为原则，经济利益为重，仍将成为“修复”盟友关系等对外关系的基础。

中国现代国际关系研究院美国所副研究员孙立鹏分析称，拜登上台后，后续的经济政策应该会有一定回调，比如税改肯定会有调整，富人加税，中低收入者加大税收抵免。

至于产业政策，孙立鹏表示，拜登的保护主义只是相对来说温和一些，但也会做，比如强调美国制造、关键产业链回流等。贸易政策上也都是强调美国获益的贸易，只不过拜登可能更多是多边，而特朗普更强调单边。最后就是基建方面，拜登可能会把基建与其倡导的清洁能源绿色经济结合在一起。

荷兰国际集团策略师在研报中写到：“不可预测的贸易争端可能会结束，国际关系可能会回归到一个基于规则的体系中来。”

除了拜登本人风格的因素之外，经济刺激计划的希望也是美股狂欢的另一主因。布鲁金斯学会高级研究员霍尔泽则指出，拜登胜选后将会推动3万亿美元的刺激方案，涉及就业保险、州和地方政府援助等。毕竟，早在今年5月，众议院民主党就通过了一项总规模高达3万亿美元的经济刺激计划。

三重压力

“无论是谁上台，其实是有一点共性的。”孙立鹏坦言，就是肯定会聚焦国内经济问题，新一轮救助措施再不出来，过渡措施就挺不住了，无论谁上台，政策中心都会从大选快速转移回国内经济问题，尤其是国内应对疫情下经济衰退的问题。

由于疫情反扑，从二季度中开始恢复的美国经济又有了掉头向下的趋势。11月6日，美国劳动统计局公布了美国10月非农就业人口变动数据。数据显示，美国10月新增非农就业人口63.8万，预期为59.3万，虽然较预期小幅增加，但也已经是连续4个月下滑了。

同时，另一重不利消息是，10月的非农报告显示，美国雇主10月的雇工人数为5个月来最低，这意味着经济刺激计划的“难产”和新冠肺炎病例的激增削弱了经济复苏的势头。

在上周的美联储议息会议上，美国联邦公开市场委员会（FOMC）承认经济和劳动力市场复苏正在放缓，美联储主席鲍威尔则再次呼吁政府尽快出台直接的财政刺激措施，称新一轮的经济刺激计划对于美国经济复苏是至关重要的。虽然拜登入主白宫几乎成为定局，但要想推出3万亿美元的经济刺激计划，民主党或许仍需要与共和党控制的参议院继续展开艰难的博弈。

刁大明指出，“妥协”并不代表拜登当选可能改变美国现状。无论对于疫情防控还是当前美国经济，严格的防控手段并不现实，复苏经济的诉求又会与疫情防控产生矛盾。

接下来，美国疫情形势或将更将严峻。从11月4日起，美国新冠肺炎单日新增病例已经连续4天超过10万例，越来越多州的新冠肺炎患者住院人数创下新高。美国疾控中心预测，未来4周全美新增新冠死亡病例数将继续上升，11月22日-28日这一周，新增死亡病例可能达到4600-1.1万例。

据路透社报道，拜登希望在总统任期初期实施“拯救经济紧急行动计划”，打算利用被称为“国防生产法”（DPA）的战时立法，强制美国企业生产个人防护设备（PPE）、医疗用品、呼吸机以及美国应对疫情所需的其他任何产品。

疫情和经济的两重大山之外，巨额债务也将成为美国经济复苏路上沉重的包袱。数据显示，2020财年（截至今年9月30日），美国财政赤字达到创纪录的3.13万亿美元，远高于上一财年的9844亿美元；同时联邦财政赤字占美国国内生产总值的比重从上一财年的4.6%升至15.2%，创1945年以来新高。

北京商报记者 杨月涵 汤艺甜

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辉瑞制药：

疫苗能阻止90%新冠感染

北京商报讯（记者 陶凤 常蕾）当地时间11月9日，辉瑞制药宣布，与德国生物科技公司BioNTech共同开发新冠mRNA疫苗能有效阻止90%的感染。

辉瑞表示，研究结果是基于第三阶段临床研究的外部独立数据监测委员会进行的分析。分析评估了43538名受试者中94例确诊新冠病毒感染者，证明了疫苗高于90%的有效性。这意味着，在受试者初次接受疫苗注射后的28天内就能得到疫苗的保护，疫苗接种包括2剂接种计划。

科学家们此前希望新冠疫苗的有效性能达到至少75%。白宫新冠病毒顾问福奇博士此前曾表示，疫苗有效性若达到50%或者60%便可以接受。

同时，这两家公司表示，到目前为止，他们没有发现严重的安全问题，计划在收集到两个月的数据后，向美国食品药品监督管理局（FDA）提交紧急使用授权，并希望在美国寻求对16-85岁人群紧急使用疫苗的广泛授权。

根据目前的预测，辉瑞和BioNTech预计到2020年将生产多达5000万剂疫苗，到2021年将生产多达13亿剂疫苗。两家公司表示，他们计划提交从7月27日开始的整个三期试验的数据，供科学同行评议发表。

受此影响，辉瑞制药美股盘前涨14%，BioNTech盘前一度涨30%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)