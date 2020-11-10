拨备率下调至130% 消费金融公司迎重磅政策“礼包”

消费金融、汽车金融公司迎来重磅政策利好。记者从多个信源获悉，银保监会办公厅日前向各地银保监局下发《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》（以下简称《通知》）。其中提出，允许相关机构的拨备覆盖率可降低至130%，促进消费金融、汽车金融增强可持续发展能力，提升金融服务质效。此外，在扩展融资渠道和增加资本充足手段方面，消费金融和汽车金融公司可在银行业信贷资产登记流转中心盘活存量信贷，符合条件的相关机构可在银行间市场发行二级资本债券。
“这一通知将有利于消费金融根据业务发展和风险防控需要，适时灵活补充资本，为消费金融市场发展和风险防控带来利好，也展现了监管对消费金融未来发展的态度和信心。”马上消费相关负责人对记者表示。
与此前消费金融公司只能通过股东借款、发行金融债、消费金融ABS等渠道募资相比，《通知》扩充了消费金融公司和汽车金融公司的融资渠道。《通知》明确，监管将支持符合许可条件的消费金融公司、汽车金融公司在银行间市场发行二级资本债，扩宽资本补充渠道，增强抵御风险的能力。与此同时，监管还拓宽了市场化融资渠道，支持消费金融公司、汽车金融公司通过银行业信贷资产登记中心开展正常类信贷资产收益权转让业务，进一步盘活信贷存量，提高资金使用效率，优化融资结构，降低流动性风险。
“若消费金融公司获准进行信贷资产收益权转让以及二级资本债，将进一步提高消费金融公司的资本实力和抗风险能力，从而更好地支持消费金融公司做好普惠金融。”马上消费相关负责人表示。
值得注意的是，在对融资渠道等方面“开绿灯”的同时，监管也对不良资产要求有所提升，并要求相关机构要摒弃“高收益覆盖高风险”的粗放风控思路，不过度依赖担保或保险机构的风险兜底。此外，《通知》还要求消费金融公司和汽车金融公司应明确与商业银行差异化、专业化的发展定位，探索优势细分领域，优化业务模式，加快核心数据及客户资源积累，不断提升自主展业能力。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】