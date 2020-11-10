拨备率下调至130% 消费金融公司迎重磅政策“礼包”

消费金融、汽车金融公司迎来重磅政策利好。记者从多个信源获悉，银保监会办公厅日前向各地银保监局下发《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》（以下简称《通知》）。其中提出，允许相关机构的拨备覆盖率可降低至130%，促进消费金融、汽车金融增强可持续发展能力，提升金融服务质效。此外，在扩展融资渠道和增加资本充足手段方面，消费金融和汽车金融公司可在银行业信贷资产登记流转中心盘活存量信贷，符合条件的相关机构可在银行间市场发行二级资本债券。

“这一通知将有利于消费金融根据业务发展和风险防控需要，适时灵活补充资本，为消费金融市场发展和风险防控带来利好，也展现了监管对消费金融未来发展的态度和信心。”马上消费相关负责人对记者表示。

与此前消费金融公司只能通过股东借款、发行金融债、消费金融ABS等渠道募资相比，《通知》扩充了消费金融公司和汽车金融公司的融资渠道。《通知》明确，监管将支持符合许可条件的消费金融公司、汽车金融公司在银行间市场发行二级资本债，扩宽资本补充渠道，增强抵御风险的能力。与此同时，监管还拓宽了市场化融资渠道，支持消费金融公司、汽车金融公司通过银行业信贷资产登记中心开展正常类信贷资产收益权转让业务，进一步盘活信贷存量，提高资金使用效率，优化融资结构，降低流动性风险。

“若消费金融公司获准进行信贷资产收益权转让以及二级资本债，将进一步提高消费金融公司的资本实力和抗风险能力，从而更好地支持消费金融公司做好普惠金融。”马上消费相关负责人表示。

值得注意的是，在对融资渠道等方面“开绿灯”的同时，监管也对不良资产要求有所提升，并要求相关机构要摒弃“高收益覆盖高风险”的粗放风控思路，不过度依赖担保或保险机构的风险兜底。此外，《通知》还要求消费金融公司和汽车金融公司应明确与商业银行差异化、专业化的发展定位，探索优势细分领域，优化业务模式，加快核心数据及客户资源积累，不断提升自主展业能力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)