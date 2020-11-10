10月全国土地市场成交均价环比降逾一成

11月9日，中原地产研究中心发布数据显示，截至目前，40个一二线城市土地成交额已达2.79万亿元，较去年同期的2.41万亿元同比上涨16%。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，今年自5月开始，楼市快速企稳，房企加大融资力度，积极购置土地。他表示，5至10月全国主要城市的市场成交量相比一季度有明显复苏，网签成交量平均同比上涨了20%，各地市场继续复苏，目前看大部分城市已经逐渐恢复到了疫情前的平均水平。

但从拿地节奏来看，近月来，房企拿地已明显谨慎。中指研究院数据显示，10月，全国土地市场整体成交量环比下跌，成交均价环比降逾一成，出让金总额环比降近两成。

究其原因，一方面是随着8月下旬住建部与央行约谈重点房企，释放“降负债”信号，实行“三条红线”指标，房地产金融监管整体升级，金融环境趋紧，房企融资高度承压。另一方面，则是土地供应节奏减缓，优质地块减少。

同策研究院认为，二线城市市场热度的下滑最为明显，原因在于近期新政出台的城市多为二三线城市，优质地块的减少和政策影响使得房企的投资积极性下降。今年下半年，已有至少14个城市出台稳地价政策，10月份又有南通、绍兴、徐州等地发布政策，对土拍规则和低价机制进行调整。

克尔瑞房地产研究院数据显示，受“中秋+国庆”超长假期的影响，10月土地供应量明显减少，仅有2.46亿平方米，较9月降幅超三成，较三季度月平均供应量也下降了21%，创下近半年以来地历史低位。其中，二线城市10月土地供应量环比9月已经“腰斩”，较三季度月均降幅也超四成。

但部分地区土地市场仍相对火热。中指院数据同时显示，10月单月土地成交额超100亿元的城市达到7个，长三角城市居多。具体来看，广州、上海成交额分别达216.2亿元和213.6亿元，南京、西安、杭州成交额则分别为139.4亿元、128.7亿元和128.2亿元。

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