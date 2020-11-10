人民网>>财经

土地供应节奏减缓 优质地块减少

10月全国土地市场成交均价环比降逾一成

2020年11月10日08:23  来源：经济参考报
 

　　11月9日，中原地产研究中心发布数据显示，截至目前，40个一二线城市土地成交额已达2.79万亿元，较去年同期的2.41万亿元同比上涨16%。

　　中原地产首席分析师张大伟分析认为，今年自5月开始，楼市快速企稳，房企加大融资力度，积极购置土地。他表示，5至10月全国主要城市的市场成交量相比一季度有明显复苏，网签成交量平均同比上涨了20%，各地市场继续复苏，目前看大部分城市已经逐渐恢复到了疫情前的平均水平。

　　但从拿地节奏来看，近月来，房企拿地已明显谨慎。中指研究院数据显示，10月，全国土地市场整体成交量环比下跌，成交均价环比降逾一成，出让金总额环比降近两成。

　　究其原因，一方面是随着8月下旬住建部与央行约谈重点房企，释放“降负债”信号，实行“三条红线”指标，房地产金融监管整体升级，金融环境趋紧，房企融资高度承压。另一方面，则是土地供应节奏减缓，优质地块减少。

　　同策研究院认为，二线城市市场热度的下滑最为明显，原因在于近期新政出台的城市多为二三线城市，优质地块的减少和政策影响使得房企的投资积极性下降。今年下半年，已有至少14个城市出台稳地价政策，10月份又有南通、绍兴、徐州等地发布政策，对土拍规则和低价机制进行调整。

　　克尔瑞房地产研究院数据显示，受“中秋+国庆”超长假期的影响，10月土地供应量明显减少，仅有2.46亿平方米，较9月降幅超三成，较三季度月平均供应量也下降了21%，创下近半年以来地历史低位。其中，二线城市10月土地供应量环比9月已经“腰斩”，较三季度月均降幅也超四成。

　　但部分地区土地市场仍相对火热。中指院数据同时显示，10月单月土地成交额超100亿元的城市达到7个，长三角城市居多。具体来看，广州、上海成交额分别达216.2亿元和213.6亿元，南京、西安、杭州成交额则分别为139.4亿元、128.7亿元和128.2亿元。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved