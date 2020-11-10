港口航运概念飘红 四季度外贸高景气料延续

原标题：四季度外贸高景气料延续

11月9日，港口航运概念全线飘红，29只个股尽数上涨。近期，港口集装箱业务持续走高，多数航线运价上涨，凸显我国外贸向好趋势延续。随着稳外贸政策不断显效、国际市场需求逐渐改善，机构普遍对四季度外贸形势持乐观态度，尤其是出口优势有望继续体现。

港口航运走强

外贸持续向好

近期港口航运概念走强。9日，同花顺航运概念的10只个股以及港口概念的19只个股全部上涨。航运板块中，中远海发、中远海特、中远海控、宁波海运涨停，招商轮船、海峡股份、渤海轮渡上涨逾5%；港口板块中，上港集团领涨，涨幅为8.19%，宁波港、盐田港、南京港、青岛港涨幅超过5%。

来自中国港口协会最新数据显示，10月以来沿海港口集装箱业务量保持快速增长，八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长11.1%，增速创今年以来新高。上海航运交易所7日发布的周报也显示，上周中国出口集装箱运输市场总体向好，运输需求增长，多数航线运价走高，带动综合指数上涨。截至11月6日，中国出口集装箱运价综合指数为1110.7，较上期增长3.4%。

港口集装箱业务走高、运价持续上涨的背后，是我国外贸向好趋势的延续。海关总署最新发布的数据显示，10月，我国外贸进出口2.84万亿元，增长4.6%，连续五个月实现正增长。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%。值得注意的是，我国出口已连续七个月实现正增长。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文指出，贸易规模不断增加的同时，我国出口国际市场份额也在不断提升。

全球集装箱龙头中集集团最新发布的三季报业绩体现了出口链的回暖态势。今年前三季度集团营收635.92亿，同比增长3.13%；净利润6.98亿元，同比增长9.62%。尤其是第三季度净利润8.8亿元，同比增2123.72%。

从出口结构看，10月出口抬升主要得益于机电设备、家具家电、纺织服装等出口增加。申万宏源指出，10月出口商品结构更偏向终端消费品。手机出口在9月下降之后迅速回暖，对出口增速的贡献回暖1.3个百分点，是10月出口再度上行的主要因素之一。家具和家电增速分别小幅波动但整体维持高位，海外供需缺口对我国终端消费品出口拉动日趋凸显。

部分海外收入占比较高的行业，从三季报的情况来看，仍在受益于出口份额的上升。如苏泊尔三季报显示，由于三季度海外疫情反复叠加海外需求激增，公司外销订单预计大幅增长。其中公司拟调增2020年度向母公司SEB集团出售商品的关联交易额度8.5亿元至54.8亿元，同比增长7.90%。

国际市场需求改善

出口高景气料延续

随着一系列稳外贸政策不断落地生效、外部不确定性下降、国际市场需求逐渐改善，机构普遍对四季度外贸形势持乐观态度，尤其是出口优势有望继续体现。中信证券预计，短期内出口将持续当前趋势。未来，外贸景气度将持续，预计全年贸易顺差将维持10%以上的增长，净出口将对全年经济产生明显正贡献。

综合来看，目前出口超预期的上市公司主要集中在能源化工、交运、机械、电气设备、科技硬件半导体、偏消费的汽车家电家居以及医药生物领域。根据中金公司近期对多家外向型企的调研显示，由于国内疫情受到较好的控制，国内企业的供应优势二季度以来逐渐凸显。比如电子元器件生产商承接了来自日韩竞争对手的订单，工程机械生产商承接了来自德日的订单，棉纺企业承接了来自印度的订单，彩电制造商承接了来自美欧的订单。另外，美欧日用消费需求的增长也带动了冰箱、彩电、厨房小家电、扫地机器人等出口快速增长。此外，汽车、化工、橡胶、多式联运等在内的出口链行业在三季度均开始复苏。

开源证券认为，出口改善仍将延续，总量出口增速的高点或出现在2021年一季度前后。不同商品出口改善弹性或有差异，机械设备、金属制品、电子零部件等生产相关物资，未来一段时间出口进一步改善的弹性或相对更大。明年二季度起，基数效应、海外产需缺口修复等因素，对我国出口链的影响或将逐步体现。

不过，中信建投黄文涛提醒，疫情对需求的永久性影响可能在明年逐步体现，叠加出口高基数等不利影响，出口可能成为2021年下半年基本面走势的一个主要预期差来源。展望明年，低基数效应在上半年消失后，下半年出口增速还将面临防疫物资需求走弱、高基数、海外复工的冲击，鉴于目前市场对于出口的预期紊乱，这一领域可能蕴藏着较大的预期差，对经济和市场都将产生影响，须密切跟踪后续出口动向。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)