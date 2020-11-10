停牌超四年重组终止 深深房A复牌涨停

11月9日，深深房A在停牌四年多后迎来复牌，当日低开高走，午后成功封板涨停。截至收盘时，报收于11.89元/股，当日成交额近11亿元，换手率10.93%。

深深房A于8日晚间发布公告称，公司召开董事会，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，公司股票于11月9日开市起复牌。

资料显示，深深房A成立于上世纪80年代，是一家以房地产开发与经营为主业，集物业管理与经营、建筑工程设计、施工与管理、旅游开发与经营等于一体的地方国有企业，实控人为深圳市国资委，控股股东为深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）。1993年9月15日，深深房A在深交所挂牌交易，是房地产行业初期上市公司之一。

2016年9月14日，因控股股东“深投控”筹划涉及公司的重大资产重组事项，深深房A自当日起停牌。2016年10月9日盘后，深深房A公告称，公司及控股股东“深投控”与恒大地产及其股东凯隆置业签署《关于重组上市的合作协议》，拟以发行A股股份或支付现金的方式购买恒大地产100%的股权，若收购完成，凯隆置业将成为深深房A控股股东。

自此，深深房A停牌时间持续四年有余。期间，公司多次发布“关于筹划重大资产重组事项停牌进展的公告”，披露“该重大资产重组事项尚在推进中”，但一直没有实质性进展。对于长时间停牌的原因，深深房A表示，重大资产重组因涉及深圳市国有企业改革，交易结构较为复杂，拟购买的标的资产系行业龙头类资产，资产规模较大，属于重大无先例事项。

在此次终止重组的公告中，深深房A表示，基于目前市场环境等原因，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。同时承诺，根据相关规定，公司自本次终止筹划重大资产重组公告披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

华泰证券、中信证券公布的针对深深房A终止筹划重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见指出，本次交易终止后，公司原签订的《关于重组上市的合作协议》及补充协议解除。目前公司经营情况正常，终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会产生重大不利影响。

10月30日，深深房A发布2020年三季度报告显示，公司2020年1月-9月实现营业收入12.18亿元，同比下降36.03%，归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降54.76%，每股收益为0.1965元。对于公司业绩变动原因，深深房A表示主要是房地产销售资金回笼减少所致。

截至今年三季度期末，深深房A披露的股东总数及前10名股东持股情况表显示，目前深深房A股东总人数逾7.6万。前10大股东当中，“深投控”持有6.4亿股，占比63.55%。从2016年9月14日停牌至今，深深房A已经停牌4年2个月，超过1500天，创下中国股市重组停牌之最长时间记录。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)