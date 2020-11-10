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统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定

2020年11月10日09:30  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。

其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，同比下降2.8%。

 

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，10月份，各地区各部门继续做好保供稳价工作，市场供求总体稳定。其中，CPI同比涨幅回落较多，比上月回落1.2个百分点，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。

从同比看，城市上涨0.5%，农村上涨0.4%；食品价格上涨2.2%，非食品价格持平；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.3%。

从环比看，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降1.8%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.6%，服务价格上涨0.1%。

各类商品及服务价格同比变动情况

10月份，食品烟酒类价格同比上涨2.4%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.76个百分点。食品中，鲜菜价格上涨16.7%，影响CPI上涨约0.38个百分点；水产品价格上涨2.5%，影响CPI上涨约0.04个百分点；畜肉类价格上涨2.0%，影响CPI上涨约0.14个百分点，其中猪肉价格下降2.8%，影响CPI下降约0.13个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点；蛋类价格下降16.3%，影响CPI下降约0.11个百分点。

其他七大类价格三涨四降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨2.4%、1.5%和1.1%；交通和通信、居住价格分别下降3.9%和0.7%，衣着、生活用品及服务价格分别下降0.3%和0.1%。

各类商品及服务价格环比变动情况

10月份，食品烟酒类价格环比下降1.2%，影响CPI下降约0.39个百分点。食品中，畜肉类价格下降4.5%，影响CPI下降约0.34个百分点，其中猪肉价格下降7.0%，影响CPI下降约0.34个百分点；鲜菜价格下降2.1%，影响CPI下降约0.06个百分点；蛋类价格下降1.9%，影响CPI下降约0.01个百分点；水产品价格下降1.2%，影响CPI下降约0.02个百分点；鲜果价格上涨1.8%，影响CPI上涨约0.03个百分点。

其他七大类价格环比五涨两降。其中，教育文化和娱乐、衣着价格分别上涨0.6%和0.4%；居住、生活用品及服务、医疗保健价格均上涨0.1%；其他用品和服务、交通和通信价格分别下降1.7%和0.2%。

(责编：杨曦、乔雪峰)
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