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统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平

2020年11月10日09:40  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.6%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，随着国内工业生产持续恢复，10月份工业生产价格保持总体平稳。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降2.7%，降幅比上月收窄0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.97个百分点。其中，采掘工业价格下降5.1%，原材料工业价格下降6.0%，加工工业价格下降1.2%。生活资料价格下降0.5%，降幅比上月扩大0.4个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.14个百分点。其中，食品价格上涨0.8%，衣着价格下降1.7%，一般日用品价格下降0.7%，耐用消费品价格下降1.8%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降9.9%，化工原料类价格下降7.0%；有色金属材料及电线类价格上涨3.0%，黑色金属材料类价格上涨2.2%，农副产品类价格上涨1.9%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中，采掘工业价格下降0.1%，原材料工业价格上涨0.2%，加工工业价格持平。生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.03个百分点。其中，食品价格下降0.2%，衣着和一般日用品价格均下降0.1%，耐用消费品价格持平。

工业生产者购进价格中，化工原料类价格上涨0.9%，建筑材料及非金属类价格上涨0.8%，黑色金属材料类价格上涨0.2%；燃料动力类价格下降0.3%，有色金属材料及电线类价格下降0.2%。

(责编：杨曦、乔雪峰)
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