普华永道梁伟坚：发挥桥梁作用助力外企落地中国

普华永道中国市场主管合伙人 梁伟坚
人民网北京11月10日电（王紫）“此次进博会可以让中国企业和国际参展商进行面对面的交流，在推动中国经济进一步发展的同时，也可以拉动全球经济的复苏。”在第三届中国国际进口博览会期间，普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚做客人民网现场访谈间时表示。
梁伟坚表示，中国政府提出了形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，让更多国际企业看到了中国市场的机遇。同时，在“两新一重”概念中的新型城镇化建设，也会为更多有经验、有技术的国际企业提供机会。
“近年来，普华永道帮助了很多外企落地中国。中国推行的‘放管服’改革、减税降费等政策，为外资企业落地中国简化了手续；设立自贸区、减少外资负面清单等举措，也加快了外资企业进入中国的速度。”梁伟坚介绍。
梁伟坚认为，“十四五”规划建议提出后，在工业化、城镇化、数字化和农业现代化，以及构建完整的产业链和产业群方面，对于中国内地企业和跨国企业都存在很多新的机遇。普华永道需要充分发挥桥梁作用，利用自身的全球网络优势，既将中国的声音传递给世界，也让世界更多地认识中国。
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