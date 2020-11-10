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中科健康冯鹏：积极推动中药现代化国际化

2020年11月10日13:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月10日电（丁亦鑫）“推动中药现代化、国际化，对防治和对抗新冠肺炎疫情将起到很好作用。”第三届进博会期间，中科健康产业集团总裁冯鹏做客人民网现场访谈间时如是说。

冯鹏介绍，在推进中药现代化过程中，把有效成份进行浓缩和提取，生产出像胶囊、软胶囊、粉剂等方便服用的剂型，对于大众健康帮助很大，效果也更加明显。

“一方面，我们把中药产品应用到国内新冠肺炎疫情防治中去；另一方面，通过香港公司、纽约公司、新加坡公司等海外公司让产品走向国际，走向全球化。”冯鹏表示。

冯鹏认为，在走向全球化过程中，中药的现代化要与国际接轨，就要用西方循证医学的范例和做法，使中药产品和国际上有共同的话语体系，“我们的产品不仅在国内做了大中心、双盲的实验，并且和美国科研机构、肿瘤研究中心进行了联合实验，效果得到确认后，剂型更加符合西方的标准。”

(责编：丁亦鑫、李昉)
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