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韩强：以科技为支撑 将中草药产品推向全球

2020年11月10日13:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月10日电（鄂智超）“我们已经连续三年参展进博会，进入中国市场也已25年，是中国经济发展的见证者和受益者，目前正基于中国中草药研发的产品，向全球市场推广。”第三届进博会期间，安利（中国）科技创新中心总经理韩强在做客人民网现场访谈间时表示。

韩强表示，在今年进博会展台，安利带来一批具有国际流行趋势的营养补充剂领域产品，涵盖体重管理、肠道健康、口服美容等方面。还同时展出了专门为中国市场开发、满足中国消费者需求、以中草药为基础的系列产品。

在推动中医药现代化体系建设方面，韩强表示，“中医药伴随了中华民族几千年，实际上已经不仅仅是医疗体系，更是我们文化的一部分。每个人都深受它的影响，要满足中国消费者的需求，肯定要做中草药相关的产品”。

他介绍，安利自2004年起成立中国研发中心，就已涉及小部分中草药产品。2015年，安利中国植物研发中心在无锡成立，2020年在上海建立亚洲科技创新中心，计划将中草药产品推向全球。

“在中草药研究上，我们使用的是传统智慧加现代科技，要挖掘我们传统养生保健里面的一些精华，用现代科学对它进行解释说明，加以验证，让全世界的消费者都能够读得懂、看得懂、明白和接受的证据。”韩强说。

(责编：鄂智超、李昉)
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