智云健康：用数字技术让更多慢病人群回归健康生活

人民网北京11月10日电（记者余璐）“进博会对智云健康这样深耕国内市场的企业来讲，是一个非常好的窗口和机会。让全球看到我们在国内的发展潜力，也让世界看到我们用技术和数据使慢性患者回归正常生活的能力，这为我们未来对外合作提供了帮助。”第三届进博会期间，智云健康创始人、CEO匡明做客人民网现场访谈间时表示。

匡明介绍，智云健康打造的是慢病数字化管理平台，系统覆盖了近20%的医院、20%的药店。“作为服务慢病人群的平台，在这次进博会与默沙东达成糖尿病慢性病的战略合作，是希望用数字和技术，让更多的慢病人群回归健康生活。”他说。

“这个合作的主要目的，是期望利用智云几千家医院和超过10万家药店网络系统进一步了解慢病人群被药物和治疗了之后的具体数据和反馈，通过精准调整、个性化的治疗，让它的效果更好，使得整个慢性疾病的控制率达到较好水准，从而降低整个社会的医疗支出。”匡明介绍说，默沙东方面非常看好中国市场，也非常看好中国在疫情影响之下的管理能力，希望进一步对中国市场进行投入和发展，进博会就是一个非常好的合作平台。

对于下一步如何智践行智慧城市建设，匡明谈到，智云健康是在“医、患、药、保”上为整个智慧城市搭建贡献力量。智云健康与医院、药店一起能辐射超过5个亿的慢病人群，可以通过线上技术很快了解到病患的需求和状态，同时协助智慧城市去对医疗资源进行重分配，从而提升效率，降低医保支出。

“我们也会发挥技术优势与政府加强合作，例如，在天津推出了‘津城保’商业保险，就是通过智慧城市的覆盖，服务当地的医保居民。我们通过云平台了解他们在医保之外的治疗、药品和健康相关的需求，让他们每年几十元钱就可以买到几百万的保额，使整个医疗支出进一步降低，更好地为健康中国2030作出自己的贡献。”匡明说。

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