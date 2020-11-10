上海鲲鹏计算产业发展纪实

30年前，站在外滩看上海，这里还只是一个阡陌交通的小乡村。

30年后，这里奇迹般地崛起一座现代化新城，以全国1/8000的土地面积，创造了全国1/80的国内生产总值、1/15的外贸进出口总额。在今年公布的万亿GDP城市中，上海以3.8万亿连续42年全国第一。

上海，是长三角的中心，是国内外数字经济头部企业布局的战略要地，上海经济飞速发展的背后，离不开在科技创新领域的持续投入，上海正以海纳百川之势为更多企业提供充足的发展空间。

沪上新计算时代正加速而来

数字经济时代，算力正在取代电力，成为新基建的核心，算力支撑着VR/AR、到自动驾驶从概念走向现实，更带来了智慧工厂、智慧农场、智慧交通、智慧医疗等领域更高效率的产出。5G、云、AI和物联网技术趋势下，对算力提出了更高的要求，当下，没有一种计算架构可以高效满足所有业务诉求，计算多样性趋势成为必然，基于此，以多样性计算为代表的鲲鹏便站上了时代的前沿，正在成为新基建的新引擎。

近年来，上海市政府率先在智慧政府建设中尝试新技术，要把数字化向更多产业和领域深度融合，并专门遴选一些片区，打造数字经济示范区。结合上海软硬件和金融业、制造业等行业的优势，上海鲲鹏生态创新中心在徐汇区落地，重点发展软硬件生态，未来将致力于通过做大产业空间，培养产业人才，形成一批高价值、高性能、高可用的自主创新解决方案，打造一批示范工程项目，在上海形成具有全球竞争力计算产业集群。

今年以来，上海鲲鹏生态创新中心（以下简称“创新中心“）通过聚合生态、政策牵引、人才培养、标准构建、营销推广等多模块运作，已为32家软件企业颁发技术证书，预计2020年底前，创新中心还将颁发100家鲲鹏技术证书。

鲲鹏计算产业生态更是吸引了宝德、长虹、神州数码等一大批优秀的国内软硬件企业加入其中，通过生态发展构建立足上海、引领全国、辐射全球的鲲鹏生态体系，助力上海产业转型升级，推动上海计算产业高质量发展。

上海作为长三角一体化建设核心区域、金融中心、行业中心，数字经济发展核心的态势已初显。通信产业与人口密度有关，而IT产业与经济活跃指数和总量相关。鲲鹏落地上海，首先源于是产业土壤：上海具有最完备的产业体系，而全产业链意味着应用场景的多元和向全行业覆盖的可能性；其次是战略地位：上海是长三角的龙头，上海政府具有创新的魄力及前瞻性；最后是创新沿革能力：上海的建设是中国及全球的标杆，具有容错性，同时也是开放的重要窗口。

打造产业生态“新链路”

新型数字基础设施建设是“新基建”的重要内容，是数字经济发展的基础，推动长三角产业和信息化更高质量一体化发展，是区域经济发展的大势所趋和必然要求。

新型数字基础设施建设的过程中，多样性算力和人工智能不仅仅是一项技术，更是一个完整商业生态，需要政府、行业组织、软硬件公司、上下游产业链和最终用户等各相关方协同配合、共同培育。发展生态是计算产业的核心基础。

在《推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》中同时提出，新型基础设施成为上海经济高质量发展和城市高效治理的重要支撑：“到2022年，全市新型基础设施建设规模和创新能级迈向国际一流水平，高速、泛在、融合、智敏的高水平发展格局基本形成……”

上海鲲鹏产业生态创新中心将立足徐汇，面向上海，辐射长三角信息产业创新高地，将信息技术的应用与创新作为其重点投入和战略发展方向，聚焦打造鲲鹏产业标杆，集聚上下游产业生态，推动区域产业转型，提质增效促进区域企业发展。

业内专家认为，鲲鹏计算产业更大的空间还是在行业端，聚焦寻找行业形势，借助政府政策以及对行业的洞察，能够有行业先行先试，快速在行业中推广。

鲲鹏全国生态产业通过创新和整机服务，把上下游合作伙伴聚集到了鲲鹏这条线上。把各路资源汇集起来，提供了更好的发力点。一条线灌到底，面对市场就会有更直接的效果。以最合适的厂商、最合适的方案，进行更好的落地，以两省为支点，上海为中心，托于鲲鹏，助力上海数字经济蓬勃发展，构建产业生态新链路，开启新计算时代。

事实上，随着信息技术成为全球经济增长的主要驱动力量，人工智能与大数据成为新一轮技术革命的中心，鲲鹏汇集核心基础软硬件的星星之火将引领中国软硬件行业进入市场化发展新阶段。

助力上海多领域发展创新

作为智慧政府建设的领先地区，上海一直大力投入电子政务领域。起步早，基础设施齐全，总体信息化程度高。

上海政务云是沪上鲲鹏助力上海政务的重要成果之一。根据资料显示，上海政务云基于鲲鹏底座和上海规划的共享开放安全的全栈云智慧政府新架构，按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，以“云网合一、云数联动”为构架，建成市、区两级电子政务云平台，能实现市政府各部门基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，开展政务大数据开发利用，打造上海“最强大脑”，为政府管理和公共服务提供有力支持，提高为民服务水平，提升政府现代治理能力。

根据《鲲鹏计算产业发展白皮书》，未来，鲲鹏还将从试点到推广，从推广到深化，致力构建全行业、全场景鲲鹏计算产业体系，完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设目标，为数字经济发展提供更多动能。

任何一个创新的时代，机遇与挑战都相伴相生。当前，全球数字经济的发展就同时迎来机遇和挑战。5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等新技术和新型应用场景，正将大量社会活动向云上常态化、智能常态化引领。面对计算产业生态正迎来历史新机遇，相信鲲鹏计算产业也将在其中承担了重要角色。

(责编：毕磊、夏晓伦)