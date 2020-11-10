电商热点：直播消费防“踩坑” “云逛”进博享好物

人民网北京11月10日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：多部门规范企业不得发布浮夸的直播带货“战报”虚增流量，前10个月我国货物贸易进出口总值同比增1.1%，10月全国各级网络举报部门受理举报环比增长7.7%。

1、三部门：企业不得发布浮夸的直播带货“战报”虚增流量

近日，市场监管总局、中央网信办、税务总局三部门联合召开规范线上经济秩序行政指导会。会议强调，互联网平台企业要直面存在的问题，承担起平台内生态治理的主体责任，认真履行《互联网平台企业关于维护良好市场秩序促进行业健康发展的承诺》，坚持依法合规经营，强化自我约束和自我管理。

2、海关总署：前10个月我国货物贸易进出口总值同比增1.1%

据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币，比去年同期（下同）增长1.1%。其中，出口14.33万亿元，增长2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%。

3、10月全国各级网络举报部门受理举报环比增长7.7%

今年10月，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报19.0万件，环比增长0.7%、同比增长22.4%；各地网信办举报部门受理举报110.7万件，环比下降20.9%、同比下降18.9%；全国主要网站受理举报1421.4万件，环比增长11.0%，同比增长66.8%。

4、虚假宣传、退换货难……中消协曝光直播销售七大坑

近日，中国消费者协会发布了网络直播销售侵害消费者权益七大类型，提醒广大消费者，认清商家套路，理性消费，合法保护自身权益。

套路之一：图文不符，推荐产品与实物不一致

套路之二：夸大宣传，毫无根据地夸大产品功效是虚假宣传

套路之三：直播带货作为新型网络购物方式，应提供七天无理由退换货服务。但在现实中，拒绝售后、限制退货引发纠纷

套路之四：网络直播电商推销各类商品无奇不有，甚至为违禁品销售提供滋生土壤

套路之五：利用“专拍链接”误导消费者

套路之六：主播在直播间内通过语言、文字、图形、动画、动作等方式，直接或间接引导消费者转入原网络直播电商平台以外的微信等社交软件平台进行交易，消费者一旦在场外交易遇到维权问题。

套路之七：主播们在直播时喜用“最佳”“第一”“顶级”等极端描述性的词语，这种行为容易在直播销售中对消费者造成误导，引导消费者“冲动消费”

5、朱广权康辉搭档薇娅李佳琦 进博会带货直播超1.4亿元

11月7日晚上7点，央视主持人朱广权搭档薇娅，带来俄罗斯、法国、西班牙、德国欧洲四国好物直播专场，引导销售额超1.05亿元。就在此前一天，央视另一位主持人康辉搭档李佳琦，带来意大利专场带货直播，引导销售额近4000万元。 据悉，今年进博会首次融合了电商直播这一新业态，开创“云逛进博”新模式，让无法到场的参展商和采购商可以通过线上方式参与。今年进博会恰逢双十一，许多参展商品提前上架了电商平台，消费者还可以通过线上看直播的方式“边逛边买”。

6、50万人在拼多多“云逛”进博会，带动“全球购”交易额暴涨180%

11月8日，新电商平台拼多多联手第三届进博会各参展国代表推出“云逛进博”直播活动，将“百亿补贴”直播间搬入进博会现场，50万网友跟随镜头领略全球美食。在各国代表的倾情直播推介下，当天直播吸引了50万网友围观拼单，更是带动拼多多全球购销量暴涨180%，丹麦曲奇、果酱，苏格兰威士忌等成平台爆款。

7、电商主播岗求职规模较同期翻番，七成主播只跳槽不转行

近日，招聘平台BOSS直聘发布了《2020电商主播求职状况调研报告》，聚焦工作意向为电商主播的求职者，围绕期望求职者的现状进行探究。报告显示，6月以来，电商主播平均招聘月薪为10636元，较去年同期涨幅0.6%。期望从事电商主播岗位的求职者较去年同期增长110.7%。超七成电商主播看好直播电商的行业发展前景，针对“未来是否考虑会换行”的问题，他们选择跳槽转岗，但不转行。

(责编：毕磊、夏晓伦)