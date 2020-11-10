扎实做好“六稳”工作 决战脱贫攻坚贡献力量

11月6日，武汉市东西湖区滑模工艺施工安全质量观摩会在中建一局三公司履约的益海嘉里项目举行。武汉市东西湖区建设局副局长曹文，安监站站长陈海建，慈惠街道办事处主任周瑶，益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司武汉工厂副总经理王奋春，中建一局三公司副总经理、武汉分公司党总支书记、总经理邓委等领导及当地政府相关部门负责人、施工企业代表200余人参加活动。

观摩会上，项目部通过播放宣传片形式，详细介绍了项目基本情况和特色施工工艺等亮点内容。观摩人员先后参观了安全体验区、质量样板区、仓筒群和面粉生产车间，在安全体验区身临其境体验了VR安全体验馆、安全教育体验区、防碰撞可视系统、标准化施工临边防护、环保节能设备等；在质量样板展示区了解了仓筒群详细了解了滑模工艺、钢漏斗工艺和填坡工艺；在面粉车间观看了叠合板工艺、三层地坪、孔洞及临边防护等样板展示。观摩人员纷纷用相机记录下相关亮点，同时称赞项目新工艺应用广泛，现场质量管理严谨精细，安全管理规范有序，文明施工常态化，不愧为行业标杆。

武汉益海嘉里项目是武汉地区最大粮油食品生产加工基地，总建筑面积4.7万平方米，投产后可日处理小麦达1200吨，日处理精包装面粉300吨，年加工小麦20万吨，可满足湖北及周边省市区消费者，对健康安全食品的消费需求。项目整体完工后，将是益海嘉里集团在中部地区投资规模最大的小麦加工项目。工程施工最大特点是筒仓群施工，是当地规模最大的大型连体筒仓群。项目通过前期BIM建模，进行钢结构施工深化，方案推演、样板点评，后期实测实量，真正做到工程履约，全周期、全过程控制。滑模施工以液压千斤顶为提升的动力源，通过动力提升系统挤压高压油，使其通过分油器压入液压千斤顶，带动滑动模板体系及操作平台，沿仓体内预埋爬杆整体上升，一次滑升后，通过控制台控制回油，并准备下一次滑升，直至将模板提升到设计高度，混凝土结构跟随滑动模板一次成型。

中建一局三公司认真贯彻落实党和国家重大决策部署，作为积极承担央企责任的排头兵，始终心系国计民生，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，在德州、周口、武汉、安阳等地承建益海嘉里厂房，助力粮油食品加工产业向中国"智造"方向前进，为决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚贡献力量。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)