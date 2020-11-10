好氧颗粒污泥污水处理厂通过验收 助力建设绿色中国、美丽中国

11月2日，中建一局三公司承建的浙江省龙游县城南工业污水处理厂正式通过竣工案首，项目即将进入正式运行阶段。

龙游污水处理厂项目是亚洲首座NEREDA好氧颗粒污泥污水处理厂，也是国内首座落地投产的好氧颗粒污泥工艺污水处理厂，浙江省重点民生工程，建成投产后将成为国内顶级设计、施工、工艺技术的污水处理厂，日处理能力达到2万吨，彻底解决龙游县城南工业园区废水排放难题。

项目自开工以来，精心组织策划，克服了龙游地区梅雨天气和高温天气，按时完成全部施工节点，100天完成了好氧颗粒污泥主反应器生物池主体结构和工艺设备安装调试工作，150天完成了厂区所有主反应器和配套建筑的主体结构、工艺管道、工艺设备安装工作并达到全线通水条件。

由于项目在原厂区进行扩建施工，需要在原厂不停产的情况下进行施工作业和管路接驳，大大提高了施工作业难度，尤其是进水管道接驳必须在不停产停水情况下选择在夜间10点以后水量最小的时候进行施工作业，期间管道需要在带压情况下接驳两只管道至进水缓冲池。项目部根据现场实际情况，自制带压打孔防护工具，先将管道与阀门焊接在需要开孔的位置，然后将防护工具与阀门法兰连接，管道可以在管道不泄压的情况下进行开孔作业，成功后关闭阀门即可不影响后续施工作业，此工具已经申报了国家专利，目前项目共申报专利3项，工法2篇。

近年来，随着国内对污水排放标准要求越来越严格，尤其是工业废水的特殊性，各地污水处理厂建设迎来高峰。与传统污水处理工艺相比，龙游县城南工业污水处理厂项目运营后，占地面积减少50%，运营费用降低60%上，将对国内工业废水和好氧颗粒污泥工艺技术的推广有着极大的促进作用，中建一局三公司作为施工领域环境治理排头兵，将充分发挥自身资质和技术优势，助力建设绿色中国、美丽中国。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)