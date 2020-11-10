记者观察:在进博，感受中国市场的磁石效应

图为新闻中心提供的“与海外总裁进博云采访”信息。（人民网记者李彤 摄）
“虽然目前全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延，但第三届进博会各方合作意愿热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。”在第三届进博会闭幕新闻通气会上，中国国际进口博览局副局长孙成海如是说。
一次次签约，一阵阵掌声，让第三届进博会的氛围不断升温。作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会的“磁石效应”愈发明显。
丰田的氢燃料电池车、辉瑞的互联网医疗解决方案、乐高的“新春灯会”套装等，一件件展品和服务背后，中国市场正前所未有地被世界商家重视。
“‘一带一路’双向合作论坛”“2020保险国际论坛”等一系列相关活动，让采购商在进口产品的同时，共同参与全球产业链高质量合作与创新。通过多维度合作，推动产业的转型升级。
今年的博览会，由于疫情原因，跨国公司高管现场参会的难度更大了，但这没有影响进博会高规格的定位。一批世界500强企业高管通过“云采访”互动交流，线上参会、线下签约，更有部分展商接地气做起了直播卖货。
图为一家以“赋能中国新基建”为主题的外商展台。（人民网记者李彤 摄）
记者在展览区域看到，围绕绿色能源、医疗健康、装备技术等领域，参展产品正从“为中国制造”向“为中国研发”过渡。跨国公司对中国市场的洞悉更加敏锐了、举措更加迅速了。在丰田展区，氢燃料电池汽车、福祉车等展品，透露出其对中国“环境”“交通”“老龄化”等现象的关注；在德国维特根集团的展区，10余米长的沥青摊铺器械，体现了其对中国城镇化道路建设的关切。
进博会现场，“新消费”“新制造”与“新贸易”突显了中国经济增长的强劲动能，为中外企业合作提供了广阔空间。中国消费者的新需求，为海外产品的供给提供了成长的“土壤”；5G、移动互联网的普及，为智能制造拓展了应用空间；随着制造和服务的深度融合，中国企业与外资企业正以新的方式融入全球产业链的布局。
第三届进博会不仅吸引了世界500强“回头客”，还增加了不少中小企业“新朋友”。在“食品及农产品”“消费品”“服务贸易”展区，这些中小企业有着共性的需求，希望携手进博会实现经营复苏；一家参展企业负责人表示，“我们在海外投资建厂，借助进博会将优质产品推广到国内，助力国内循环嵌入国际循环,国际循环服务于国内循环。”
进博会不仅是展示的窗口，更是交流对话的平台。与前两届进博会相比，第三届进博会讨论的话题，既涵盖了垂直的专业领域，又增加了跨界“破圈”的互动交流，领域更广阔、话题更鲜活、探讨更深入。在“2020保险国际论坛”上，来自保险、互联网、通信领域的嘉宾，围绕金融科技、创新发展等话题，探讨了保险业数字化、网络化、智能化的发展趋势。
近水楼台先得月，进博会提供的中外合作机遇，也被上海敏锐地捕获到了。作为进博配套活动之一，上海市奉贤区举办了“承接进博会，发展新片区”四大千亿级产业推介活动。全面展示了各产业的资源、优势与政策，努力促进优质项目有效对接和合理流动。
第三届进博会要暂告一段落了，但其国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台作用，正成为全球共享的国际公共产品。 “6+365天”的开放合作，是时代发展的潮流！
统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】
统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】