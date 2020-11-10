人民网>>财经

记者观察:在进博，感受中国市场的磁石效应

人民网记者 李彤

2020年11月10日18:05  来源：人民网-财经频道
 

图为新闻中心提供的“与海外总裁进博云采访”信息。（人民网记者李彤 摄）

“虽然目前全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延，但第三届进博会各方合作意愿热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。”在第三届进博会闭幕新闻通气会上，中国国际进口博览局副局长孙成海如是说。

一次次签约，一阵阵掌声，让第三届进博会的氛围不断升温。作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会的“磁石效应”愈发明显。

丰田的氢燃料电池车、辉瑞的互联网医疗解决方案、乐高的“新春灯会”套装等，一件件展品和服务背后，中国市场正前所未有地被世界商家重视。

“‘一带一路’双向合作论坛”“2020保险国际论坛”等一系列相关活动，让采购商在进口产品的同时，共同参与全球产业链高质量合作与创新。通过多维度合作，推动产业的转型升级。

今年的博览会，由于疫情原因，跨国公司高管现场参会的难度更大了，但这没有影响进博会高规格的定位。一批世界500强企业高管通过“云采访”互动交流，线上参会、线下签约，更有部分展商接地气做起了直播卖货。 

图为一家以“赋能中国新基建”为主题的外商展台。（人民网记者李彤 摄）

记者在展览区域看到，围绕绿色能源、医疗健康、装备技术等领域，参展产品正从“为中国制造”向“为中国研发”过渡。跨国公司对中国市场的洞悉更加敏锐了、举措更加迅速了。在丰田展区，氢燃料电池汽车、福祉车等展品，透露出其对中国“环境”“交通”“老龄化”等现象的关注；在德国维特根集团的展区，10余米长的沥青摊铺器械，体现了其对中国城镇化道路建设的关切。

进博会现场，“新消费”“新制造”与“新贸易”突显了中国经济增长的强劲动能，为中外企业合作提供了广阔空间。中国消费者的新需求，为海外产品的供给提供了成长的“土壤”；5G、移动互联网的普及，为智能制造拓展了应用空间；随着制造和服务的深度融合，中国企业与外资企业正以新的方式融入全球产业链的布局。

第三届进博会不仅吸引了世界500强“回头客”，还增加了不少中小企业“新朋友”。在“食品及农产品”“消费品”“服务贸易”展区，这些中小企业有着共性的需求，希望携手进博会实现经营复苏；一家参展企业负责人表示，“我们在海外投资建厂，借助进博会将优质产品推广到国内，助力国内循环嵌入国际循环,国际循环服务于国内循环。”

进博会不仅是展示的窗口，更是交流对话的平台。与前两届进博会相比，第三届进博会讨论的话题，既涵盖了垂直的专业领域，又增加了跨界“破圈”的互动交流，领域更广阔、话题更鲜活、探讨更深入。在“2020保险国际论坛”上，来自保险、互联网、通信领域的嘉宾，围绕金融科技、创新发展等话题，探讨了保险业数字化、网络化、智能化的发展趋势。

近水楼台先得月，进博会提供的中外合作机遇，也被上海敏锐地捕获到了。作为进博配套活动之一，上海市奉贤区举办了“承接进博会，发展新片区”四大千亿级产业推介活动。全面展示了各产业的资源、优势与政策，努力促进优质项目有效对接和合理流动。

第三届进博会要暂告一段落了，但其国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台作用，正成为全球共享的国际公共产品。 “6+365天”的开放合作，是时代发展的潮流！

(责编：李彤、初梓瑞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】

财经

统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】

财经

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved