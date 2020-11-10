第三届进博会累计意向成交726.2亿美元 比上届增2.1%

人民网上海11月10日电 （唐小丽）11月10日下午，第三届进博会举办闭幕通气会。中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，第三届进博会克服不利影响，统筹疫情防控和办展工作，取得丰硕成果，674家参展商、1351家采购商共达成合作意向861项，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。

第三届进博会闭幕通气会现场 唐小丽 摄

据了解，第三届进博会是疫情防控常态化条件下，我国举办的一场规模最大、参展国别最多、线上线下结合的国际经贸盛会。展会总展览面积近36万平方米，比上届扩大近3万平方米，多个国家和地区的参展企业携大批新产品、新技术、新服务首发首展，举办101场配套活动，近40万名专业观众注册报名，3000多名境内外记者报名采访，实现了安全、精彩、富有成效的预期目标。

展览展示水平高，各国企业参展踊跃

本届进博会展示新产品、新技术、新服务411项，世界500强及行业龙头企业连续参展比例近80%，布展水平进一步提升，特装比例达到94%。多个国家部委继续推出税收优惠、通关便利、市场准入等支持政策，为展客商带来更多实惠。第三届进博会六大展区亮点纷呈、各具特色。

食品及农产品展区参展企业数量最多，有来自93个国家的1264家企业参展。汽车展区世界前七大整车集团悉数到场，展区内500强和行业龙头企业参展面积超过90%。技术装备展区突出展示自动化、智能制造、工业数字化、能源、整体解决方案等内容，引领行业创新趋势。消费品展区展览面积超过9万平方米，成为本届进博会面积最大的展区。服务贸易展区汇集金融、物流、咨询、检验检测、文化旅游等五大板块全球顶尖企业，全力打造智慧服务赋能全产业链。医疗器械及医药保健展区新产品新技术首发数量最多，总数超过120件，制药行业排名前10和医疗器械行业排名前14的企业全部参展。首次设立的公共卫生防疫专区集约化展示国际先进公共卫生防疫产品、技术和服务，企业报名踊跃，面积多次扩容。

各类活动精彩纷呈，经贸合作成果丰硕

联合国工发组织、世界知识产权组织等国际组织，工业和信息化部、财政部等国家部委，以及各地方政府举办政策解读、对接签约、投资促进等类别101场配套活动，积极助力展会成交、双向投资和产业合作。新品发布专区有42家国际知名参展企业举办发布活动，分展区分行业集中展示全球顶尖新产品、新技术、新服务，进博会已成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。大型贸易投资对接会通过线下线上结合方式，为674家参展商、1351家采购商提供专业服务，达成合作意向861项；举办10场投资推介会，意大利对外贸易委员会以及四川、贵州、浙江等地方政府和企业开展投资推介。人文交流活动丰富多彩，100项世界级、国家级非遗项目和81个“中华老字号”品牌参与展示，49场文化公益演出精彩亮相，集中展示各地人文特色。同时，俄罗斯、意大利、葡萄牙、巴基斯坦、斐济和匈牙利等国借助进博会官网，以图片、视频等形式展现本国风土人情和发展投资机遇，增进中外文化交流互鉴。

虽然目前全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延，但第三届进博会各方合作意愿热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。

服务保障周到细致，全方位提升参展参会体验

在常态化疫情防控条件下，进一步落实疫情防控工作总体方案和展馆疫情防控专项方案，全力确保进博会现场人员、物品、场地卫生防疫安全。

在往届基础上精益求精，以安全为中心，创新现场服务水平。展会服务更加优质，组建专业团队，专人跟进需求，全面做好展品运输、会务活动等各项服务保障工作；餐饮供应更加便利，供餐品类多元，新建进博会APP餐饮预订接口，实现便利线上点餐，快捷到店自取；导览指引更加周到，扩大临时标识覆盖面，增加防疫标识5.5万个，累计发放《导览手册》等印刷品超过50万册；入馆安排更加顺畅，严格落实疫情防控要求，通过两次红外测温筛查，实现“无感知、不停留、可追溯”入场，自5日早8时至10日中午12时，累计进场近61.2万人次；信息化服务更加先进，优化智能数字导览系统，提供一站式业务办理平台，借助信息化手段确保安全办展，提高参展观展满意度。

记者从发布会上获悉，截至目前，已有数百家企业报名、签约参展第四届进博会。

(责编：栗翘楚、孙阳)