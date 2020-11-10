参展商盛赞：第三届进博会取得丰硕成果

第三届中国国际进口博览会于10日闭幕。虽然目前全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延，第三届进博会各方合作意愿热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。接受记者采访的与会参展商表示，参加进博会让他们收获满满，期待通过这个开放合作的大平台，共享发展机遇，扩大互利共赢。

“分享中国内需潜力不断释放带来的发展红利”

总重量86.7吨的龙门加工中心、10小时归档上万张发票的财务机器人手臂、能够“读懂”对手情绪的乒乓球机器人、家用定制化妆品……本届进博会展示新产品、新技术、新服务411项，世界500强及行业龙头企业连续参展比例近80%，彰显中国市场的巨大吸引力。

阿富汗商人阿里的展台不大，手织挂毯、青金石、藏红花、坚果等展品琳琅满目。“中国市场那么大，我们应该抓住中国发展机遇。”阿里说，希望阿中之间互联互通进一步加强，让更多阿富汗产品进入中国市场。

“共抗疫情让我们更加深刻地认识到，没有哪一个国家能独自面对全球性挑战。”德国肖特集团董事会主席何德瑞表示，在特殊时刻，进博会带来的对话与交流比以往任何时候都更加重要。

泰国正大集团资深副董事长兼中国区首席执行官杨小平说，在进博会平台上，各国不断探索加深与中国的合作，互相交流碰撞思想，分享创新成果，为推动建设开放型世界经济作出贡献。

美国保健食品公司健安喜中国区总裁黄翔祺表示，借助进博会平台，企业吸引了更多采购商与投资商，也能与产业链上下游的企业进行更多交流，带动产业链上下游协同发展，分享中国内需潜力不断释放带来的发展红利，为全球经济复苏步伐加快贡献力量。

“投资中国的信心和决心更加坚定”

尽管受到疫情影响，今年中国扩大开放的步伐仍在加快。在特殊时期举办的第三届进博会，总展览面积比上届扩大近3万平方米。近百家企业已经签约参加未来三届进博会。

本届进博会首设公共卫生防疫专区，70余家世界500强及行业龙头企业积极参与。研发了全球第一个人工心脏瓣膜的爱德华生命科学公司今年首次参展。“有非常多的潜在合作单位表达了合作意向。我们也与政府机构、医疗机构、临床专家等多维度的合作伙伴进行交流。”爱德华中国区经导管瓣膜置换疗法业务总监谭天立用“收获颇丰”来形容此次参展体会。

在全球疫情扩散蔓延、国际贸易和投资大幅萎缩的大背景下，第三届进博会的成功举办非同寻常。宝洁大中华区总裁、董事长马睿思表示，这彰显了中国速度和大国担当，充分体现了中国进一步开放市场、与各国共享经济发展成果的决心。

“开放共赢的国际经贸合作对全球经济发展至关重要。”法国路易达孚集团全球首席执行官迈克尔·盖尔奇表示，希望国际社会保持友好开放的对话，促进交流、增进了解，开展更加平等互利、可持续的经贸合作。

斯凯奇全球总裁迈克尔·格林伯格表示，中国扩大对外开放的决心和不断优化的营商环境，为跨国企业创造了更多的市场机遇，“我们投资中国的信心和决心更加坚定”。

“中国为推动世界经济复苏作出积极贡献”

各国是休戚与共的命运共同体，重大危机面前没有谁能够独善其身，团结合作是应对挑战的必然选择。本届进博会上，47个“一带一路”国家的500多家企业参展；G20国家超过1400家企业参展；上合组织成员国、观察员国、对话伙伴国近200家企业参展；金砖国家60多家企业参展。

“进博会的举办是中国致力于推动经济全球化，致力于维护以制度和规则为基础的全球贸易体系的积极信号。”罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，中国不断扩大对外开放，给予了跨国企业更多在华发展的信心。

“中国为推动世界经济复苏作出积极贡献。”瑞士SGS中国区总裁杜佳斌表示，中国经济前三季度从负转正，将成为今年唯一实现经济正增长的主要经济体。经济全球化是不可逆转的趋势，秉持务实和开放心态，真诚对话与合作发展是正确应对挑战的唯一途径。

沃尔沃汽车亚太区政府事务副总裁刘颖说，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这非常振奋人心。沃尔沃将坚定扎根中国市场的信心，为中国市场和消费者带来更丰富、更智能、更安全、更优质的产品和服务。

（刘融、王新萍、侯露露、暨佩娟、杨迅、赵成、黄发红、曲颂、王迪、王慧、韩晓明、王远、李欣怡）

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