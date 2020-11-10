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小米发布物联网软件平台 力求打破物联网市场碎片化

2020年11月10日16:40  来源：环球网
 
原标题：小米发布Xiaomi Vela物联网软件平台，力求打破物联网市场碎片化

　　11月5日，小米在MIDC 2020小米开发者大会期间重磅发布Xiaomi Vela软件平台。小米IoT平台部总经理、小米AIoT战略委员会主席范典对Xiaomi Vela进行了详细解读。

　　据介绍，Xiaomi Vela软件平台是基于开源嵌入式操作系统NuttX打造的物联网软件平台，能够运行在各种芯片平台，尤其适合物联网设备。

　　众所周知，物联网市场不仅是巨大的，也是高度碎片化的。产品碎片化的背后，是技术的碎片化，包括：硬件平台不同，算 和存储不同，软件系统不同，通信协议不同。 范典表示，XiaomiVela致力于打通所有应用场景、打通碎片化的IoT应用，为物联网的繁荣构建基础设施。

　　Xiaomi Vela的初衷是提供丰富的组件和易用的框架，把开发者解放出来，主要分为三大部分：底层是NuttX内核、上层是Vela应用框架，而右侧是开发者 具。底层NuttX内核提供最基本的任务调度、跨进程间通信、 件系统等基础OS功能，同时也提供简洁 效的设备驱动、轻量级的TCP/IP协议栈和电源管理等组件；内核之上是Xiaomi Vela提供的应 框架。它主要分为上下两层，下层是为扩展系统服务 提供的通 应 框架，包括OTA服务，数据本地存储服务，以及对图形用户界面和脚本语 的 持， 上层主要是针对不同的物联 应 开发。

　　范典透露：“Vela源自拉丁语，是船帆的意思，在物联 的星辰大海中，我们愿与开发者 起，乘风帆远航，共同打造物联 产业美好的明天。”他在现场宣布，小米IoT今天正式开放Xiaomi Vela的Preview计划，欢迎芯 商、设备 商及所有的开发者都能加 Vela。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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