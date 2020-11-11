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以开放之光 照亮前进之路

——写在第三届中国国际进口博览会闭幕之际

本报记者 王俊岭 李 婕 徐佩玉 孔德晨

2020年11月11日05:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　101场配套活动，49场文化公益演出，累计进场近61.2万人次，大型贸易投资对接会达成合作意向861项，按一年计累计意向成交726.2亿美元、比上届增长2.1%……11月10日，伴随着一连串重磅数字的发布，第三届中国国际进口博览会圆满收官。

　　“从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。”习近平主席在第三届进博会开幕式上的主旨演讲直抵人心。

　　在“四叶草”场馆内，参展商与采购商们虽然隔着口罩，但却不妨碍彼此看到对方的笑容与诚意；在会场外，人们通过线上直播、新闻报道、广播信号关注着进博会上的一举一动，感受着共克时艰、共同开放、携手共赢的热烈氛围。

　　人们脚步飞快、惜时如金，希望抓紧用好进博会的每一分钟。只因为，这是一场不同寻常的盛会，一场在不稳定不确定性增多背景下充满正能量的盛会。

　　——进博会带来的开放，细致入微。在新冠肺炎疫情背景下办好这样一场世界级的盛会，既是大事，也是难事。好在，凡事就怕“认真”二字：在餐桌之上，主办方设置了彼此呈120度角的透明隔断，确保参会者安全用餐，又不影响交流；在导览图前，年轻的志愿者们将黄色的圆形贴纸按一定顺序贴在地面，提醒大家在“按图索骥”的同时，保持安全社交距离；在展馆旁边，工作人员轮番值守，免费提供洗手液、口罩等防疫物资及测温服务，确保“有求必应”……这些暖心细节的背后，无疑是中国坚定扩大开放的真心与诚意。

　　——进博会带来的开放，含金量足。形式，永远服务于内容。本届进博会展示新产品、新技术、新服务411项，很多企业都拿出了自身的“看家本领”：宜家聚焦可持续发展主题，现场设置体验模块，让消费者直观感受“健康、安全、可持续的居家生活”；江森自控一口气发布了七大新品，包括首次在中国亮相的江森自控OpenBlue数字化平台，科技范儿十足；日本任天堂公司携手腾讯推出“健身环大冒险”的运动体感游戏，创新性地将电子体育与传统体育运动结合起来……

　　——进博会带来的开放，实实在在。连续三年参加进博会的美国GE公司，今年带来了9HA.01燃机、Cypress风电机组、“妙如”虚拟临床指挥中心等多款“全球首发、中国首展”的高精尖产品。实力与诚意给这家企业带来了丰厚回报：前两届进博会期间签订的投资协议很多已经落地，今年进博会上GE更是直接与东方航空签署了为期12年的LEAP-1A发动机小时包修协议及6台备发采购协议。“这场汇集全球资源和领先科技的盛会，让世界看到了中国推行更高水平对外开放的魄力和中国市场的活力，其成果也必将惠及全球。我们相信进博会将为全球经济复苏注入动力。”GE中国总裁兼首席执行官向伟明说。

　　“四叶草”发出的开放之光，也获得了全球点赞。

　　巴基斯坦总统阿尔维说，进博会有助于各国出口商更好了解中国的商品需求，扩大对华出口，促进全球贸易。

　　南非总统拉马福萨认为，中国克服困难如期举办第三届进博会，对当前推动经济复苏具有重要意义。

　　西班牙首相桑切斯表示，中国市场的进一步开放，将为西班牙企业提供更多机遇，同时中国也能够更多享受西班牙的优质产品。

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　　生动场景的背后，是中国大海一般的市场：“中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。”

　　历史洪流的面前，更是大海一般的胸怀：“各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。”

　　以开放之光，照亮前进之路。我们始终坚信，只要大家携手并进、共同开放，世界经济就没有过不去的坎儿，人类社会的发展之路必将越走越宽！

(责编：杨光宇)
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