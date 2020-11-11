今年“双11”，快递在提速（网上中国）

勾建山作（新华社发）

11月8日,在顺丰速运海南省海口市美兰中转场,工作人员正在进行快递分拣、打包。

新华社记者 蒲晓旭摄

今年“双11”有了新玩法，电商平台纷纷拉长促销战线，在10月末就开启“双11”预售，促销活动从数日延长至半个月。超长“双11”的背后，不仅是电商平台的竞争，也是快递速度的较量。物资储备、车辆调配、人员增补……多家快递公司铆足了劲应战“双11”。

更迅速——

“下单送达”效率高

“这是我网购七八年以来，收快递最快的一次。”家住郑州的薛女士11月1日凌晨付完“双11”预售尾款，25分钟后就收到快递，这让她惊叹不已。跟往年相比，今年“双11”快递到货速度明显变快了，不少人睡前下单，第二天醒来就能收件。

为何这么快？原来，许多快递公司推出了“预售极速达”服务，通过预售前置仓模式，将已付定金的预售商品提前送到距离买家最近的快递站点和社区，待买家付完尾款后即可就近发货、快速送达。此外还有一种更快的“分钟达”，快递公司提前将预售商品投递到快递柜，买家付完尾款会收到验证码，凭码就可以立即取件。

对此，清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任刘大成说：“这实际上是以提前布置仓储的形式代替运输，实现了物流各环节的资源优化配置，预售制还可以通过大数据分析来指导配送，让供需之间更精准地匹配，可以有效减少成本、提高效率。”

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林接受采访时说，抢先购将“双11”购物进行分流，很大程度上缓解了物流压力。同时，采取预付模式能够给快递充分的准备时间，相当于提前根据买卖情况进行商品布局，可以让消费者享受下单即送达的美好体验。

国家邮政局相关负责人近日表示，今年快递业务旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天。“双11”期间会出现快递旺季峰值，全行业处理的邮（快）件业务量将达57.8亿件，预计日均快递业务量达4.9亿件，约为日常业务量的2倍。

面对如此庞大的快递量，快递企业该如何保障高效收发及配送？据悉，全国快递企业已新增49万临时用工人员、10万辆汽车和539万平方米处理场地，以此加大运能储备。铁路部门也加强与电商、快递企业合作，首次试点用“复兴号”动车组整列装运快件，为适应物流市场需求，铁路部门把电商黄金周运输期从往年的10天延长为20天，并推出“高铁极速达”等服务，覆盖全国80余个大中城市。“这意味着中国快递行业愈加成熟，运营管理愈加科学。”盘和林表示。

更聪明——

智能装备应用广

快递企业能应对包裹数量的高速增长，电子面单的普及应用发挥了关键作用。“过去我们邮政快递的面单是用手写的，现在基本上不需要了，都是电子面单，比重几乎达到了99%以上。通过这个，一是环保了，二是运转效率提高得很明显。过去我们处理一个快递，光是写面单就要10分钟左右，现在处理一个不到2分钟。按照一年处理800亿件快递计算，此举每年能为社会节约大量的资源。”国家邮政局局长马军胜说。

随着大数据、人工智能、无人车、无人机等技术的运用，快递越来越有“科技范儿”，分拣机器人、大数据AI调度等智能化装备应用广泛，让分拣效率大大提升。据悉，近5年中国新增了313个配备全自动分拣设备的枢纽，有效提高快递的整体自动化水平。中国科学院大学经管学院教授吕本富说，从电动车到无人机、无人车，物流的运载工具越来越先进，此外随着大数据的丰富，快递的调度系统越来越现代化，这些成为物流行业科技进步的主要方向。在吕本富看来，时效是快递公司最核心的竞争力，此外，快递品类越丰富，竞争力也越强。

近几年中国快递企业综合实力大幅增强，据介绍，目前已有7家快递企业上市，其中有3家品牌快递企业今年的业务收入规模突破了1000亿元。盘和林介绍，快递行业的整体发展来自其背后科技的力量，在仓库管理等方面有许多典型的科技赋能场景，例如现在国内很多大型快递仓库机械化水平非常高，摄像头会收集站内所有数据，随后企业采用大数据分析协助分拣等。

“快递行业目前需要逐步从规模驱动走向技术驱动，未来的竞争是服务化的竞争，不再是把货物送到目的地那么简单。”盘和林说，快递行业的科技运用从简单的出单向设备智能化前进，现在要开始其物联网之路。构建核心竞争力离不开科技的力量，快递公司要更好地发挥科技的赋能作用，同时保证自身优质的服务，这要求快递公司不仅要有优秀的技术人员，还要有专业的服务人员。比如顺丰备受青睐，主要得益于其独有的运输系统和常年积累的用户口碑。

更环保——

快递包装“绿色化”

“一份快递得有个纸箱或胶袋、一个内装塑料袋，如果是易碎品，还有一大把气泡填充材料，缠上好几圈的胶带。”家住乌鲁木齐的王敏君从事电商多年，她每天要拆装许多快递，“尽量重复利用，但快递垃圾还是产生不少。”

随着快递业高速发展，快递包装物的使用量同步增长。据有关部门估算，中国快递业每年消耗的纸类废弃物超过900万吨、塑料废弃物约180万吨，并呈快速增长趋势，包装废弃物对环境造成的影响不容忽视。如何减少快递垃圾，也成为今年“双11”业界关注的问题。

国家邮政局曾印发《2020年行业生态环境保护工作要点》，针对快递包装提出“9792”工程，即“瘦身胶带”封装比例达90%，电商快件不再二次包装率达70%，循环中转袋使用率达90%，新增2万个设置标准包装废弃物回收装置的邮政快递网点。

“快递包装的绿色化，必须提上日程了！”吕本富认为，应该思考怎样实现包装材料的复用，提高快递包装的再利用率，如果包装材料不能二次复用，应该采取无害化处理进行降解处理，“包装的复用、材料的绿色化将是物流行业实现环保升级的主要方向。”

“快递包装绿色应用需要大家共同努力。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，寄件人要与寄递企业共同落实绿色化、减量化和可循环的总体要求，也希望广大用户支持快递包装的绿色回收再利用，实现物尽其用，让环保包装转起来。

(责编：杨光宇)