电商带着你“扫货全球”

进口超市上线、现场直播带货……近日举行的第三届中国国际进口博览会上，借助中国电商平台，许多海外产品从现场展品变成线上商品的时间越来越短。专家认为，跨境电商扮演穿针引线的作用，在这届进博会上表现尤为明显。各大品牌借助进博会和跨境电商同步发布新品，从展示到售卖可以无缝连接。电商平台凭借自身的全球布局优势，为国内消费者带来了更多选择。

搭建不落幕的线上展会

日前，德勤发布的《中国进口消费市场研究报告2020》显示，疫情发生后用户购买习惯与消费模式的改变，推动了进口品牌数字化转型，同时加速与跨境电商的合作。

进博会期间，多家电商大展身手。其中，京东进口超市正式上线，吸引了大量“粉丝”关注。据介绍，进口超市的上线为有进口消费需求的用户提供了更广泛的购物选择，让消费者更便利地“扫货全球”。尤其令人称赞的是，京东进口超市依托京东供应链及物流优势推出天天低价和量贩为主的“日销场”，给消费者带来“日常逛超市购买进口商品”的体验。

不仅如此，为了更好地帮助海外品牌开拓中国市场，京东国际在进博会期间启动“进口品牌成长计划”，联合戴森、任天堂、雪花秀、资生堂等国际大牌，在市场营销、品质提升等方面与这些品牌开展深度合作，开辟进口品牌快速成长新阵地。

中国贸促会国际贸易研究部主任赵萍分析，积极主动扩大进口对促进国内产业升级具有两方面作用。一是促成消费认知，形成消费升级示范；二是进口降低创新成本，提升国内供给能力。“比如上世纪80年代，我国自日本进口的电器增加，使人们对冰箱、彩电等有了更多认知，并在社会上形成消费新潮流，促进了国内家电行业的整体崛起。”赵萍说。

专家表示，进口消费加速线上化，跨境电商正在为全球品牌搭建入华“快车道”。中国电商把在国内市场积累的丰富经验投向跨境电商这片新蓝海，已经开始搭建线上永不落幕的展销会。

拓展中国市场的“标配”

在防疫期间大火的直播带货也在进博会现场展现。知名带货主播李佳琦、薇娅等带领广大观众足不出户实现“云”上打卡、“云”上逛，近距离体验来自全球各地的特色进口产品。

业内人士分析，海淘刚刚兴起时，消费者更多的乐趣在于去海外“淘”，现在消费者购买进口商品的想法会有一些改变，首先对于购物体验越来越看重，希望买得更省心、更放心、更安心。同时，大家从“淘”更多地转向了“选”，希望全世界的好物都能直接来到自己身边。

进博会期间，上海虹桥品汇线下快闪店开幕，这家快闪店是京东国际与上海虹桥国际进口商品展销有限公司合作的项目，也是进博会期间进口商品首家线下快闪店。相关负责人介绍说，快闪店积极发挥京东国际作为国内领先的进口消费电商平台的资源优势，对海外品牌、进口商品进行多样化的展示与推介。

据介绍，2020年1月至8月，京东国际最受欢迎的品类是美妆护肤类、母婴类、医疗保健类，增速最快的则是宠物生活、酒类、医疗保健类和服饰类的商品。业内人士指出，中国进口电商行业是一个持续增长的市场，相对于整体电商行业，进口电商的用户数量占比不是非常高，但进口电商平台的客单价较高，是电商平台均值的2倍多。

随着中国消费者越来越多地将目光投射到全球好物，跨国“种草”已经成为一种新的消费习惯，品质化消费需求不断被释放，中国是各国品牌无法忽略的“充满机遇的广阔市场”，电商平台更是成为海外品牌拓展中国市场的“标配”。“通过电商平台，最直接的好处是能快速触达消费者。”业内人士指出，海外品牌可以借助跨境电商平台，大大简化市场推广、商品销售等环节。

(责编：杨光宇)